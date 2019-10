2ª Corrida e Caminhada Cenesp terá como temática o Outubro Rosa

Está agendada para o dia 26 de outubro a segunda edição da Corrida e Caminhada Cenesp, promovida pelo Centro Empresarial de São Paulo, e que terá como temática o Outubro Rosa, e contribuirá para a campanha de prevenção dos cânceres de mama e do colo de útero, duas das doenças que mais matam mulheres no Brasil e que até o fim de 2019 devem registrar mais de 60 mil novos casos. As inscrições já estão abertas para homens, mulheres e crianças e podem ser feitas no site http://cenesprun.com.br/





A prova, que terá distâncias de 4k e 8k de corrida, 4k de caminhada e corrida kids para crianças com idade entre quatro e 12 anos, terá largada e chegada no Cenesp (Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Jardim São Luís, São Paulo) que, no dia e horário da prova, terá o tráfego interno fechado para veículos. O estacionamento será gratuito para todos os participantes. A largada do evento está marcada para as 18h30 - e a prova ocorre com qualquer condição climática.





Ultrassonografia gratuita para a comunidade





Uma das patrocinadoras da 2ª Corrida e Caminhada Cenesp - Outubro Rosa, a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico Por Imagem (FIDI), responsável por gerir sistemas de diagnóstico por imagem na rede pública de saúde, durante o período de inscrições para a prova realizará mamografias e ultrassonografias complementares de mama para mulheres a partir de 40 anos - as com idade inferior também serão atendidas, desde que tenham prescrição médica - moradoras da comunidade do Jardim São Luís e da população recomendada pela Subprefeitura do M Boi Mirim. Para serem atendidas, as mulheres precisarão fazer um pré-cadastro no site da FIDI. As ações ocorrerão sempre das 8h às 18 horas, inclusive nos dias de entrega do kit e na data do evento, de 21 a 26 de outubro. Os exames serão realizados em Unidade Móvel cedida pela nossa ONG parceira Américas Amigas.





Inscrições abertas e vagas limitadas





As inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada Cenesp - Outubro Rosa estão abertas e podem ser feitas no site http://cenesprun.com.br/ . No momento da inscrição, os atletas poderão optar por duas opções de kit: o premium (camiseta em tecido tecnológico, ecobag, lenço para cabelo, toalha, chip com numeral de peito e medalha pós-prova) ou pelo kit básico (camiseta em tecido tecnológico, sacolinha, lenço para cabelo, chip com camiseta, numeral de peito e medalha pós-prova). O kit kids, para as crianças com idade entre quatro e 12 anos é composto por camiseta em tecido tecnológico, sacolinha, numeral de peito e medalha pós-prova. As vagas são limitadas.





Promoção do Outubro Rosa





A partir de 1º de outubro e por tempo limitado, atletas que se inscreverem com o kit premium ganharão direito a inscrever outra pessoa com o kit básico. E aqueles que se inscreverem optando pelo kit básico ganharão a inscrição kids. A promoção visa promover ainda mais o Outubro Rosa e é por tempo limitado.





Doação de cabelo e de lenços e show pós-prova





Organizadora do evento, a Fênix Mix convida os atletas inscritos a doarem os lencinhos que virão no kit para a campanha Outubro Rosa, e beneficiar as mulheres que passam pela quimioterapia e, por consequência, perdem o cabelo. Também haverá captação de cabelos para a fabricação de perucas.





Após a 2ª Corrida e Caminhada Cenesp - Outubro Rosa, haverá show da banda de rock autoral Os13 para fechar a noite com chave de ouro.





Retirada do kit terá duração de dois dias





Os atletas inscritos terão dois dias para retirar o kit para a 2ª Corrida e Caminhada Cenesp - Outubro Rosa. A entrega dos kits ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro (quinta e sexta-feiras), das 9h à 18h30, no Centro Empresarial de São Paulo (Cenesp), na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bairro Jardim São Luís.





A prova é uma organização da Fênix Mix Eventos e da Shammah Produções, uma realização do Centro Empresarial São Paulo, e que conta com o patrocínio da Montevergine e da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico Por Imagem (FIDI). A supervisão técnica do evento é da Federação Paulista de Atletismo.