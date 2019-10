4 plataformas e aplicativos indispensáveis para atletas

A tecnologia pode ser uma grande aliada em diferentes segmentos, inclusive no esporte. As chamadas sportstech, ou startups que utilizam a tecnologia para promover inovação no mercado esportivo vêm ganhando força e abrindo espaço no Brasil. Veja alguns exemplos:





Conexão de todas as pontas do esporte





A AtletasNow é um marketplace com a missão de conectar todas as pontas do esporte para ajudar no fomento ao mercado esportivo. A ideia é que por meio de uma plataforma digital pioneira no setor, o atleta se cadastre, coloque todos os seus dados pessoais, de carreira e até mesmo vídeos que comprovem performance. A partir disso, ele pode encontrar federações, confederações, clubes, patrocinadores (marcas/empresas), nutricionistas e outros profissionais do setor, gerando oportunidades e renda. A perspectiva é que, até o final de 2019, a plataforma já conte com mais de 10 mil atletas, 600 profissionais do esporte e 10 entidades esportivas.





Aplicação da neurociência para a melhora do desempenho dos atletas





A Sensorial Sports é uma empresa de base neurocientífica e tecnológica dedicada ao melhoramento do desempenho de atletas e expansão das capacidades humanas. Por meio métodos computacionais de avaliação e treinamento cerebral, a startup acelerada pelo programa InovAtiva Brasil monitora e aprimora a performance dos esportistas, sem aumentar o desgaste físico. Atualmente, a empresa está desenvolvendo uma solução que aplica realidade virtual para o treinamento cognitivo.





Oportunidades de trabalho para esportistas ociosos





A startup Goleiro de Aluguel , veio trazer a uberização do trabalho para o futebol. Por meio do aplicativo, a solução conecta times de futebol amador a goleiros cadastrados na plataforma que estão em busca de uma oportunidade. O jogador recebe um valor por jogo e comparece no local agendado. Após a partida é avaliado, bem no “estilo” uber.





Disponibilidade de quadras e campos para atletas





A ideia do JOGA é facilitar a busca e a escolha de quadras e campos de esportes como: vôlei, basquete, handebol, tênis, futebol de campo, futebol society, futsal e futevôlei. Por meio da plataforma web é possível encontrar fotos e informações sobre a estrutura e capacidade dos locais, avaliação e distância do usuário.