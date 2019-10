6ª Corrida/Caminhada Outubro Rosa integra esporte e conscientização

(Foto: Rafael Cautella)

A 6ª edição da Corrida/Caminhada Outubro Rosa deve reunir cerca de 1.800 participantes em uma atividade que integra esporte, prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, no dia 06 de outubro, no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.





O evento tem como opções as categorias 3 quilômetros de caminhada e 5 quilômetros de corrida.





A Corrida/Caminhada Outubro Rosa tem como proposta alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Desde 2018, o evento faz parte do calendário oficial de Ribeirão Preto.





Prevenção





De acordo com a médica Cristiane Mendes, oncologista do InORP, além da conscientização, o evento estimula a prática de atividades físicas despertando o interesse pela corrida e caminhada.





"A atividade física é uma das melhores formas de prevenir o câncer de mama. Estudos mostram que mulheres que praticam exercícios regularmente têm quase 30% a menos de risco de desenvolver a doença, em comparação com as sedentárias, já que tende a se alimentar melhor, ter menos estresse, manter o peso sob controle e evitar hábitos ruins como fumar e beber", diz Cristiane.





Um estudo da American Cancer Society (Sociedade Norte-Americana contra o Câncer), com sede nos Estados Unidos, aponta que realizar cerca de 30 minutos de atividade aeróbica (corrida, caminhada, bicicleta ou natação) por dia, de três a cinco vezes por semana, já surte ótimos benefícios na prevenção de tumores.





Segundo o educador físico Rafael Zimak, da Bodytech do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, a atividade física regular auxilia na prevenção do câncer porque tem influência direta sobre diversos sistemas fisiológicos do corpo e os regula de maneira positiva, gerando condições ideais que diminuem consideravelmente a incidência em grupos ativos.





"Os benefícios da atividade física são rápidos, mas para ter um melhor aproveitamento é importante que um profissional faça uma avaliação física e o planejamento dos exercícios.", diz Zimak.