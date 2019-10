6ª edição da Corrida/Caminhada Outubro Rosa mobiliza mais de 1.800 pessoas em Ribeirão Preto

(Foto: Rafael Cautella)

A 6ª da Corrida/Caminhada Outubro Rosa, realizada no último domingo, dia 06 de outubro, no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, reuniu mais de 1.800 homens e mulheres de diferentes idades. Marcando o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o evento pintou de rosa o estacionamento do empreendimento, numa movimentação de apelo à necessidade da prevenção e conscientização da neoplasia, além da promoção do bem-estar.





“Por mais um ano conseguimos atingir nosso objetivo de reunir as pessoas em prol da prevenção do câncer de mama. A Corrida/Caminhada já se tornou parte da história de Ribeirão Preto se firmando como um evento multiplicador de informações e reunindo em cada edição um público maior e cada vez mais engajado na causa”, afirma Cristiane Mendes, médica oncologista do InORP/Grupo Oncoclínicas -- organizador da Corrida/Caminhada.

Resultados

O evento premiou os três primeiros colocados das categorias divididas por sexo. No feminino os melhores tempos foram de Tatiana Fernandes, com 19min40seg - conquistando o primeiro lugar, na sequência Lienay de Souza com 20min35seg e Camila Ferrão com 21min09seg. Já na categoria masculina o primeiro a cruzar a linha de chegada foi Adriano Simão com o tempo de 16mim58seg, o segundo lugar ficou para Héverson dos Santos com 17min15seg e em terceiro o participante Fernando Henrique com 17min18seg.





“A Corrida/Caminhada Outubro Rosa foi um sucesso e superou nossas expectativas. A cada ano buscamos sensibilizar cada vez mais pessoas, empresas e marcas em torno do tema e promover uma prova alegre, organizada e em prol da prevenção do câncer de mama”, conta Arthur Rizzi da ARS Consultoria Esportiva.