Administradora supera câncer duas vezes e comemora sucesso na Corrida Outubro Rosa

(Foto: Arquivo pessoal)

A Corrida Outubro Rosa, que acontecerá no próximo dia 6 de outubro, reserva grandes emoções na prova e também guarda grandes histórias entre os seus competidores. Alguns estão ali apenas pela corrida, mas outros buscam a superação, a autoestima e o recomeço para viver.





Um destes casos é da administradora de empresa Tatiane Arena Soares. Ela estará em sua segunda caminhada e conta como superou os obstáculos a cada dia. Em 2017, Tatiane passou pelo tratamento em combate a um câncer de mama. Passou por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e, em seguida, começou a utilizar medicações.





“Foi um período inicial de muito medo, angústia, tristeza, mas com o tempo vi como uma oportunidade de renascer e ver a vida de outra maneira”, explica. Após o tratamento, Tatiane conheceu a Corrida Outubro Rosa por meio da equipe do Instituto Oncólogico de Ribeirão Preto e participou da prova. “Estava no final do meu ciclo de quimioterapia. Só restava uma [sessão] para acabar”.





Por ora, Tatiane levou uma vida normal até este ano. Em 2019, a administradora teve uma recidiva, que é quando a doença reaparece no organismo. Novamente, Tatiane precisou lutar e retomar os tratamentos necessários.





“O medo veio novamente, mas acreditei que seria possível vencer novamente e assim ergui minha cabeça e enfrentei o medo. [O médico] mudou meu tratamento, novas medicações, radioterapia e cirurgia”, disse.





Recuperada, a administradora não desistiu dos seus sonhos e este ano estará em sua segunda caminhada. Ela explica a sensação de poder estar mais uma vez no evento.





“Representa um grito de alerta a todas as mulheres, representa comemorar que é possível passar pelo tratamento e vencer, representa que não estamos sozinhas, representa muita emoção estar lá, dispara o coração, as lágrimas vêm de tanta emoção”, declara.





Tatiane finaliza dizendo o que te inspira seguir em frente e qual a sensação de estar na caminhada. “Deus por me guiar, minha família por todo amor, meus amigos por todo carinho, minha equipe médica por toda dedicação. É a maior sensação de que estou viva e podendo comemorar a vida. Que assim como a Fênix, eu renasço das cinzas”.





A Corrida/Caminhada Outubro Rosa acontece no dia 6 de outubro ao redor do Shopping Iguatemi. A largada acontece às 8h.