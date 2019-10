Alfinetadas: Divergência entre CBF e Conmebol questiona novamente os estaduais

(Foto: Tossiro Neto)

A Conmebol quer retornar com a Supercopa dos Campeões para 2020, no intuito de otimizar a classificação das equipes para o Mundial de Clubes da Fifa a partir de 2021, quando o torneio internacional terá 24 times. No entanto, a CBF foi contrária ao retorno deste torneio, alegando não ter datas livres em seu calendário.





Não é de hoje que discutimos sobre a importância dos Campeonatos Estaduais no Brasil. Com isso, a questão sobre datas no Brasil sempre foi um grande problema para o futebol. Para que esse torneio possa realmente acontecer, os estaduais teriam que ser novamente modificados ou até mesmo extintos.





No entanto, não adianta encerrar algo assim e deixar os clubes sem competição. A ideia seria que a CBF criasse divisões para todos os clubes, até mesmo para aquelas divisões consideradas amadoras ou de várzea. Falta uma melhor organização do futebol como um todo no Brasil, principalmente com essas mudanças que estão por vir.





A discussão ainda não teve um fim. Ao que tudo indica, a CBF vai bater o pé contra este torneio. O que podemos esperar do futebol brasileiro nos próximos anos?