Aplicativo Buser anuncia viabilização de ônibus para a final da Copa Libertadores da América 2019

A Buser, plataforma online de fretamento colaborativo de ônibus e patrocinadora do Clube de Regatas Flamengo, segue na tentativa de viabilizar ônibus para realizar o transporte de torcedores para a final da Copa Libertadores da América 2019 que marca o duelo entre Flamengo e River Plate, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro.





De acordo com a diretora de marketing da plataforma, Fátima Bana, além disso, a Buser prepara mais algumas outras promoções para os buseiros flamenguistas. "Seguimos negociando para a liberação dos ônibus que farão o transporte dos torcedores que desejam assistir à final e, claro, viajando com segurança, conforto, e na experiência que precisa ser totalmente legalizada, seguindo todas as normas. E para isso, estamos buscando parceiros 100% regulamentados para que possam atender esses torcedores que saem de diversos estados onde a Buser opera atualmente. Além disso, vamos ter promoção de ingressos nas nossas redes sociais", afirmou.





Em julho, a startup anunciou que havia se tornado patrocinadora oficial do clube, uma das marcas mais potentes do futebol profissional brasileiro. O logo da plataforma ocupa o espaço nas mangas do uniforme do time profissional masculino e feminino, e, nas costas do time masculino Sub20, como parte de um acordo firmado até o fim de 2019, que ainda pode ser renovado.





Além disso, o aplicativo Buser lançou no mês de agosto a campanha #Buserdetodasascores #PaznoFutebol. A ação teve o objetivo de apresentar a plataforma por meio de depoimentos dos atletas da série A e alguns até de fora do Brasil, como Sporting Clube de Portugal e times da Argentina, que escolheram viajar utilizando os serviços do aplicativo.