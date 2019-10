Após frustração no Mundial de Atletismo, Darlan vira a chave para Tóquio: "Me dedicar 200%"

(Foto: Wagner do Carmo/CBAt)









Por muito pouco, Darlan Romani esteve perto de se tornar o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha em uma prova de campo em Mundiais de Atletismo. Com 22,53m de marca, o catarinense ocupava a terceira colocação na final do arremesso de peso, até o americano Joe Kovacs conseguir um improvável 22,91m na última rodada, jogando Darlan para o quarto lugar.





Passada a frustração pela "quase medalha", o arremessador agora vira a chave para os Jogos Olímpicos de Tóquio, quando buscará o inédito pódio. Para Darlan, atual número 2 do ranking da IAAF (Federação Internacional), a ideia é seguir competindo em alto nível, brigando competição a competição com os melhores do mundo.





- Eu não saio satisfeito. Queria ter conquistado essa medalha pro Brasil. Agora vou me dedicar 200% e seguir batalhando. A gente merece. O Brasil merece. Arremesso de 22,90m é fora da curva - comentou o catarinense.





Fazendo uma análise da épica final deste sábado em Doha, Darlan preferiu enaltecer o mérito dos seus adversários, em especial do campeão Joe Kovacs e do vice, Ryan Crouser, também dos Estados Unidos.





- O Crouser é um cara que você tem que cuidar muito. Ele é fora da curva. Agora o Kovacs arrancou um arremesso sensacional no fim. Se você pegar o histórico dele, as competições dele são assim. Quando ele foi campeão mundial, ele passou da eliminatória no sufoco. O Kovacs é um cara que cresce dentro da competição e isso foi uma das coisas que me complicaram hoje (sábado) - analisou.





Final épica





A final do arremesso de peso do Mundial de Doha pode ser considerada uma das melhores provas de todos os tempos da modalidade. As distâncias atingidas por Joe Kovacs (22,91m), Ryan Crouser (22,90m) e o terceiro colocado Tomas Walsh (22,90m) são, respectivamente, as 4ª e 5ª melhores marcas da história da prova.





E Darlan Romani se tornou o primeiro atleta em um Mundial de Atletismo a ultrapassar a casa dos 22m e não medalhar, o que aumentou ainda mais o sentimento de frustração do brasileiro.





- Eu estava preparado para fazer o que fiz. Nós planejamos arremessar acima de 22m nessa final, o que a gente acreditava que levaria à medalha. Não deu. Agora é virar a chave porque ano que vem tem Olimpíada - finalizou o número 2 do mundo.





