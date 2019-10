Após gestor chamar jogadores de "porcarias", Londrina anuncia a rescisão com três defensores

(Foto: Gustavo Oliveira/Londrina EC)









Um dia após o gestor Sérgio Malucelli chamar jogadores contratados de "porcarias", o Londrina dispensou três atletas: os zagueiros Diogo Silva e Wallace Acioli e o lateral-esquerdo Juninho. Dos três, só Juninho atuou na derrota por 2 a 1 para o Operário-PR, sábado, no Estádio do Café.





"Eles não fazem mais parte da equipe principal. O clube agradece aos três atletas pela dedicação ao trabalho e pelo comprometimento no período em que estiveram conosco e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", diz a nota publicada neste domingo.





Juninho disputou sete partidas pelo Londrina - já contando a derrota de sábado. Diogo Silva jogou apenas quatro vezes, e Wallace, oito. O clube anunciou as saídas logo após o gestor ter desabafado à imprensa, chamando reforços de "porcarias" e pedindo desculpas.





"Quero pedir desculpas ao nosso torcedor pela vergonha que passamos. Me sinto envergonhado porque, perder para os reservas do Operário, o time merece cair mesmo. Eu não culpo os jogadores, culpo eu mesmo por contratar essas porcarias", disse Malucelli.





O próximo desafio do Londrina - e a chance para afastar a crise - será contra o Figueirense, o lanterna da Série B. A partida da 29ª rodada está marcada para 19h15 de terça-feira, no Estádio do Café.





Globo Esporte