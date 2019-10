Após racismo em jogo contra Inglaterra, presidente da federação da Bulgária se demite

O presidente da federação búlgara de futebol pediu demissão nesta terça-feira. Após os casos de racismo e gestos nazistas por parte dos torcedores búlgaros, na última segunda, quando a Inglaterra goleou a equipe da casa por 6 a 0, a pressão sobre Borislav Mihaylov foi demais para seguir no cargo. A carta de resignação do ex-presidente será entregue ao comitê executivo do país nesta sexta. De acordo com o site oficial da federação da Bulgária, o antigo mandatário se coloca à disposição para ajudar o futebol do país sempre que necessário.





O clima na Bulgária ficou tenso após a partida. O primeiro ministro do país, Boyko Borissov condenou as ações de parte dos torcedores no Twitter e pediu a demissão imediata de Borislav Mihaylov, que não comentou os gestos racistas logo após a partida, deixando o estádio em Sófia, capital da Bulgária, antes do fim do confronto com os ingleses. Boyko Borissov chegou até a pedir que o Ministro do Esporte cortasse relações com a federação de futebol até que Mihaylov saísse do cargo.





- Eu condeno fortemente a conduta de alguns dos fãs no estádio. É inaceitável que a Bulgária, que é um dos países mais tolerantes do mundo e que tem pessoas de diferentes etnias e religiões convivendo pacificamente, seja associada ao racismo - disse Borissov no Twitter.





Nas Eliminatórias para a Eurocopa, a Bulgária ocupa a última posição do Grupo A, com apenas três pontos em sete partidas disputadas. Até o momento, a seleção búlgara não conseguiu nenhuma vitória no torneio. A primeira colocada do grupo é a Inglaterra, com 15 pontos.





