Arrascaeta é operado com êxito, recebe alta na noite desta sexta e inicia fisioterapia no sábado

Em boletim enviado à imprensa, o médico Márcio Tannure informou que o meia Arrascaeta foi operado com êxito na manhã desta sexta-feira. O uruguaio receberá alta ainda na tarde desta sexta e inicia fisioterapia junto aos profissionais do Flamengo no sábado.





- O atleta Arrascaeta terminou agora o procedimento cirúrgico para fazer o reparo do menisco do joelho esquerdo e do ligamento colateral medial. A cirurgia foi realizada com êxito, dentro do esperado, e o atleta terá alta hoje à noite (sexta-feira).





- A partir de amanhã já inicia processo de fisioterapia acompanhado pelos fisioterapeutas do Clube de Regatas do Flamengo. A partir de segunda-feira se apresenta no Ninho do Urubu para dar seguimento a esse processo de fisioterapia junto aos fisioterapeutas do clube - resumiu Tannure.





O Flamengo não dá previsões para os retornos dos atletas, mas o uruguaio não estará em campo no jogo de volta contra o Grêmio, no dia 23 de outubro.





Em casos similares, os atletas ficam fora de combate por pelo menos um mês. Foi o tempo que Vitinho levou para se recuperar, por exemplo. O camisa 11 sofreu lesão semelhante, em 21 julho, contra o Corinthians. Exatamente um mês depois, em 21 de agosto, ele ficou no banco à disposição de Jorge Jesus contra o Inter.





