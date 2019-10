Aston Villa repudia música racista da torcida para jogador do próprio time: "Estamos enojados"

O Aston Villa não pretende deixar barato o comportamento racista por parte de alguns dos seus torcedores. Em seu site oficial, nesta segunda-feira, o clube inglês repudiou uma música preconceituosa, que ofendia o meio-campista Marvelous Nakamba, do Zimbábue. O time de Birmingham afirmou estar enojado com a canção e prometeu penalidades severas para os fãs que forem identificados.





- O Aston Villa está enojado e horrorizado com o vídeo circulando nas redes sociais, dos torcedores cantando uma música racista. Canções dessa natureza mancham o bom nome do Aston Villa e da nossa torcida. Se os autores forem identificados, serão penalizados de maneira muito dura pelo clube e reportados à polícia imediatamente.





A canção preconceituosa ganhou fama por conta de um vídeo viralizado nas redes sociais no último final de semana, após a vitória do Aston Villa sobre o Norwich, por 5 a 1, no sábado. Dessa maneira, o clube pediu aos torcedores que ajudem a identificar os racistas que aparecem na filmagem. "Só assim poderemos erradicar esse comportamento tóxico", diz a nota oficial.





Alvo do cântico racista, Marvelous Nakamba se transferiu para o Aston Villa do Club Brugge, da Bélgica, em agosto deste ano. O meio-campista tem até o momento cinco jogos pela equipe inglesa. Nas redes sociais, torcedores do time de Birmingham começaram a propor ideias de músicas e paródias positivas para o atleta do Zimbábue, no intuito de reparar as ofensas pela canção racista.





Globo Esporte