Atlético-GO demite o técnico Wagner Lopes após empate contra o rival Vila Nova

Chegou ao fim a terceira passagem de Wagner Lopes pelo Atlético-GO. O técnico foi demitido na manhã deste sábado após empate por 1 a 1 em clássico contra o Vila Nova, sexta-feira à noite, no Serra Dourada.





Mesmo com o Dragão no G-4 da Série B, o treinador não resistiu ao terceiro jogo seguido sem vitória e foi comunicado de sua saída pelo presidente Adson Batista.





Após tropeço diante do rival colorado, o clube perdeu a vice-liderança para o Sport e caiu para a terceira posição na tabela.





Wagner Lopes deixa o comando do Atlético-GO com 56 jogos, 31 vitórias, 16 empates e 9 derrotas desde sua chegada na reta final da Série B de 2018 - um aproveitamento de 64,9% dos pontos disputados.





Levando-se em conta apenas os números de 2019, foram 50 jogos, 28 vitórias, 14 empates e 8 derrotas - aproveitamento de 65,3%.





Terceira passagem de Wagner Lopes pelo Dragão (2018-2019):





56 jogos

31 vitórias

16 empates

9 derrotas

64,9% de aproveitamento

1 título - Campeonato Goiano de 2019





Aos 50 anos, Wagner estava à frente do Atlético-GO pela terceira vez na carreira. Em 2014, ele quase subiu com o clube para a Série A, mas bateu na trave. Em 2016, montou o time que depois conquistaria o acesso e o título da Série B com Marcelo Cabo no comando.









Em 2018, ele assumiu no lugar de Cláudio Tencati, e a vaga na elite não veio por apenas um ponto. Na atual temporada, o treinador levou o Dragão ao título do Campeonato Goiano batendo o rival Goiás nos dois jogos da final. Foi o primeiro título de sua carreira.





A diretoria rubro-negra já está no mercado em busca de um novo treinador. No entanto, como o próximo jogo, contra a Ponte Preta, é na segunda-feira, o time será comandado por Eduardo Souza, auxiliar técnico da comissão permanente do clube.





Globo Esporte