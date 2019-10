Autuori se diz "extremamente desapontado" no Santos e não garante Sampaoli em 2020

(Foto: Gabriel dos Santos)









Apontado como o responsável por apaziguar os ânimos entre o técnico Jorge Sampaoli e o presidente José Carlos Peres, que passaram o ano se provocando, o superintendente de futebol do Santos, Paulo Autuori, criticou a administração do clube e afirmou estar "extremamente desapontado".





As declarações foram feitas em uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em que a presença de Autuori foi informada minutos antes da chegada dele.





Aos jornalistas, o dirigente não foi claro sobre possíveis mudanças no contrato de Jorge Sampaoli, especialmente a retirada da cláusula de multa rescisória, e não garantiu a permanência do argentino na Vila Belmiro – e nem mesmo a dele. Autuori também reforçou que o Santos não terá condições financeiras de fazer grandes contratações no ano que vem e que soluções para o time terão que ser encontradas na base.





– Estou extremamente desapontado com a maneira com que as coisas estão ocorrendo em relação à gestão. Como meu pai dizia: os incomodados que se mudem – afirmou Autuori.





– Já falei que aqui houve um erro de planejamento. É uma situação que não pode acontecer. O clube tem jogadores que treinam em horários distintos e isso é horrível. Ano que vem vai ser terrível por isso também, porque jogadores voltarão de empréstimo, e por isso temos que trabalhar desde já pensando nisso – completou o dirigente.

Sampaoli

Paulo Autuori negou que o clube tenha discutido a retirada da cláusula de rescisão do contrato de Jorge Sampaoli em reunião do Comitê de Gestão na última segunda-feira. Ele, porém, não foi claro ao ser questionado se essa mudança foi ou se será feita.





O vínculo do treinador, que termina no final de 2020, prevê uma indenização de cerca de R$ 10 milhões em caso de rompimento. Sampaoli teria pedido a retirada desta cláusula, o que poderia facilitar sua saída em janeiro, apesar de ele reiterar que não tem intenção de deixar a Vila Belmiro.





– Estive presente na reunião de segunda, mas em nenhum momento se tocou no assunto da multa – disse.





Autuori, porém, não garantiu a permanência de Sampaoli no ano que vem:





– Não há nenhuma definição. Não há esse "eu não quero ficar" ou "eu quero ficar". Não há uma definição clara por parte do clube e por parte do treinador – disse ele, que completou:





– O tema da multa se fala desde o começo do ano porque foi algo mal elaborado desde o início. Ela não é nada relevante, porque com ou sem (multa), se você não está feliz onde está, como eu não estou, você toma decisões.

Investimentos

Assim como o presidente José Carlos Peres afirmou há uma semana, Paulo Autuori reforçou que o Santos não fará grandes investimentos no ano que vem.





– Eu não vendo ilusão. Ano que vem teremos dificuldades e precisaremos usar uma boa parcela de jogadores da base, porque não faremos muitas contratações. Será um ano difícil. Há conversas claras e transparentes sobre a realidade em 2020. Não vou me esconder.





Globo Esporte