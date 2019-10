Beckham entra para o mundo dos empresários e mira Mbappé como cliente

Agenciado por familiares, o craque francês Kylian Mbappé é o sonho de consumo de um novo empresário do mundo da bola. Mas não um agente qualquer, mas, sim, David Beckham.





De acordo com o jornal “Daily Mail”, o ex-jogador inglês registrou na semana passada a empresa Footwork Management Ltd, que vai agenciar a carreira de jogadores. E o primeiro alvo seria o jogador de 20 anos do PSG





Com boa entrada no clube da capital francesa, onde encerrou a carreira em 2013, Beckham já teria tido conversas iniciais com Mbappé, que é desejado pelo Real Madrid – outro clube com o qual Beckham tem estreitas relações.





Globo Esporte