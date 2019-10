Bernard faz golaço, Richarlison dá assistência, e Everton encerra sequência negativa

Em grande estilo, o atacante brasileiro Bernard abriu caminho para o Everton começar a sua recuperação na temporada. Fez um golaço logo aos 17 minutos do jogo contra o West Ham e deixou o time de Liverpool mais tranquilo para ganhar em casa por 2 a 0, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Em assistência de Richarlison, o islandês Sigurdsson marcou o segundo, aos 47 da etapa final, pouco depois de entrar, aos 42.





- Estou muito feliz com este gol, porque estávamos precisando dessa vitória. Hoje fizemos um bom jogo e criamos boas chances de gol. Acredito que iremos reagir no campeonato - disse Bernard, eleito o King of the Match pela Premier League.





A vitória encerrou a sequência negativa de quatro derrotas do Everton na Premier League. Agora com 10 pontos, a equipe ficou a dois do West Ham e saiu da primeira posição da zona de rebaixamento.





Bernard recebeu a bola dentro da área e se livrou de dois marcadores com um giro e dois cortes, antes de finalizar quase sem ângulo, por baixo, na saída do goleiro. Foi o segundo gol do brasileiro na temporada. Na passada, de estreia pelo Everton, fez a mesma quantidade e contribuiu diretamente em outras quatro jogadas que terminaram no fundo da rede, em 36 partidas.





