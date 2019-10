Rafaela Silva conquista primeiro ouro do Brasil nos Jogos Mundiais Militares 2019, na China

(Foto: Livia Faria)









O Brasil começou os Jogos Mundiais Militares 2019, em Wuhan, na China, no alto do pódio. Campeã olímpica e mundial, a judoca Rafaela Silva conquistou neste sábado a medalha de ouro na categoria leve (57kg), ao derrotar a romena Andreea Chitu na final com um ippon após 1min26s de luta. A carioca de 27 anos chegou ao bicampeonato dos Jogos Militares, já que em 2015 já havia sido campeã na Coreia do Sul. Naquela edição, Rafaela também ficou com o ouro na competição por equipes.





- Esses foram os meus segundos Jogos Militares. Esse ano está num nível muito forte e cada vez vai evoluindo mais. Não tem mais competição fácil. O foco é conseguir mais uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, agora em Tóquio 2020. É uma missão dura, mas não impossível. Como atual campeã, sei que estarei visada e vou trabalhar para isso - disse Rafaela Silva.





A conquista de Rafaela Silva marca uma retomada após a perda da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima deste ano por ter sido flagrada no exame antidoping. A atleta ainda tenta provar sua inocência na Justiça Desportiva. Antes de embarcar para a China, Rafaela tinha levado o bronze no Grand Slam de Brasília.





Rafaela estreou com vitória sobre a uzbeque Amina Mamedova (ippon). Na sequência passou pela ucraniana Marilia Skora e pela indonésia Ni Kadek Anny Pandini até chegar à semifinal. Em uma disputa acirradíssima, Rafaela bateu a polonesa Arleta Podolak e avançou à decisão. Contra Chitu, a campeã olímpica conseguiu aplicar dois wazaris para vencer por ippon e ficar com o ouro.





Também pela categoria, Tamires Crude foi eliminada na primeira rodada ao ser batida pela norte-coreana Um Ju Ri.





Confira os demais resultados dos judocas brasileiros





48kg - Gabriela Chibana (perdeu na 1ª rodada para a chinesa Chen Chen e depois na repescagem para a norte-coreana Yu Sun Jon)





52kg - Eleudis Valentim (venceu na 1ª rodada a mongol Badamgarav Enkhtsolmon; perdeu para a francesa Coraline Marcus Tabellion e na repescagem para a uzbeque Diyora Keldiyorova)





63kg - Aléxia Castilhos (perdeu na 1ª rodada para a mongol Gankhaich Bold)





60kg - Eric Takabatake (venceu na 1ª rodada o angolano Pedro Nair, perdeu na sequência para o mongol Arlumbold Enkhtaiwan, venceu na 1ª repescagem o tunisiano Fraj Dhouib e perdeu na 2ª para o francês Richard Vergnes)





66kg - Charles Chibana (perdeu na 1ª rodada o uzbeque Mukhruddin Tilovov, venceu na 1ª repescagem o azerbaijano Ismayil Ibrahimov e perdeu na 2ª repescagem para o sul-coreano Yong Uk Jeong)





73kg - Eduardo Katsuhiro (venceu na 1ª rodada o venezuelano Manuel Ortegas e perdeu nas oitavas para o bielorrusso Vazim Shoka)

Mais quatro medalhas para o Brasil

Além do ouro de Rafaela Silva, o Brasil conquistou mais quatro medalhas de prata neste sábado, em Wuhan. Foram três pódios na natação, com Guilherme Basseto nos 100m costas, Pedro Spajari nos 50m livre e com o revezamento 4x200m livre masculino, e um no pentatlo aeronáutico, com Frederico Brito.





