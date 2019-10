Botafogo anuncia Valentim como novo técnico: "Que seja mais uma trajetória vencedora"

(Foto: Rafael Ribeiro/Agência Estado)









Está confirmado. Alberto Valentim é o novo técnico do Botafogo. O clube fez o anúncio oficial nesta sexta-feira. O comandante de 44 anos, campeão carioca com o Alvinegro em 2018, assina contrato até o fim de 2020.





Depois de comandar o Avaí no empate em 0 a 0 com o Vasco nesta quinta, Valentim seguirá para São Paulo, onde terá o primeiro contato com atletas e comissão técnica. O Botafogo enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 21h, no Pacaembu, e será comandado pelo auxiliar Bruno Lazaroni.





A apresentação oficial de Alberto Valentim acontecerá na próxima segunda-feira, no Estádio Nilton Santos.





- Fala, torcida do Fogão! Estou muito feliz com esse retorno ao Glorioso, um lugar que me identifiquei muito, fui campeão e fiz grandes amigos. Já conheço grande parte do elenco e com outros, pela primeira vez, terei um grande prazer de trabalhar para ajudar o Botafogo a chegar no melhor lugar possível nesse ano. Estou muito feliz e louco para rever meus companheiros, que agora farão parte dos meus dias de trabalho - disse Valentim ao site oficial do Botafogo.





Valentim havia confirmado na tarde desta sexta que não comandaria mais o Avaí no Campeonato Brasileiro. O treinador tinha contrato até o fim da temporada. Ele saiu após pagamento de multa. O auxiliar Fernando Miranda, que acompanha o treinador nos últimos anos, também seguirá para o Botafogo





Além do Avaí, Valentim também já comandou Palmeiras, quando fez parte da comissão técnica campeã brasileira em 2016 e no ano seguinte nas 10 rodadas finais do Brasileiro após demissão de Cuca. Ainda treinou RB Brasil, Botafogo, Pyramids e Vasco, onde esteve até abril deste ano. Como jogador, foi lateral-direito com passagens por clubes como Athletico-PR, São Paulo, Flamengo, entre outros.





