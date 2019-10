Botafogo dá mais um passo no projeto clube-empresa e inicia revisão do "Plano de Negócios"

(Foto: Fred Gomes)









O Glorioso dá mais um passo no projeto da criação da "Botafogo S/A". Nesta terça-feira, o clube inicia a revisão do "Plano de Negócios", proposto em conjunto com empresas especializadas.





Em nota oficial, o clube informou que as propostas em análise na nova etapa, caso aprovadas pelas lideranças do Alvinegro, serão apresentadas a potenciais investidores que tenham interesse no projeto.





VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:





"Em continuidade ao planejamento previamente anunciado, o Botafogo de Futebol e Regatas comunica que está avançando na concepção do projeto que consiste na separação entre o futebol das demais áreas do clube. Este projeto eventualmente permitirá ao Clube constituir uma estrutura societária atrativa para investidores profissionais dando ao Botafogo os meios financeiros e gerenciais de ter uma grande participação nas competições de futebol mais relevantes do país e do mundo.





Nesta nova etapa do trabalho, que se inicia nesta terça-feira (15/10), o Clube revisará o Plano de Negócios proposto em conjunto com as empresas especializadas contratadas e, uma vez chancelado por suas lideranças, o mesmo deverá ser apresentado a investidores profissionais e potenciais interessados no projeto. Este Plano de Negócios definirá as ações e os recursos necessários ao crescimento esportivo do Botafogo e maximização de sua marca, bem como metas realistas e desafiadoras de desempenho esportivo.









Por natureza, a concepção de Planos de Negócios desta relevância, aplicada a entidades que lidam com mercados esportivos e financeiros competitivos, é um processo melhor elaborado em termos confidenciais. Portanto, mais detalhes somente serão divulgados ao final desta fase, que tem previsão de conclusão em poucas semanas.





O Botafogo FR espera que o Plano de Negócios e os investidores eventualmente engajados neste processo tragam grandes perspectivas às atividades de futebol em conformidade com o histórico, a imagem e o “goodwill” que o Clube reputa entre os seus torcedores e os admiradores de futebol do Brasil".





