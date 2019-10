Botafogo-SP estraga noite do Guarani no Brinco de Ouro e cola no G-4 da Série B

(Foto: Raul Ramos / Ag. Botafogo)









O Botafogo-SP foi a Campinas e não tomou conhecimento da campanha de recuperação que faz o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Na abertura da 29ª rodada, o Tricolor foi superior em boa parte do confronto no Brinco de Ouro, em Campinas, e confirmou a vitória por 2 a 0, gols de Bruno Moraes e Murilo Henrique, ambos no segundo tempo.





A vitória fora de casa faz o Botafogo-SP colar no G-4. Agora com 43 pontos, a equipe de Hemerson Maria sobe duas posições e termina a noite em quinto, com a mesma pontuação do Coritiba, que tem dois jogos a menos. Já o Guarani fica em 13º lugar, com 35 pontos, na torcida contra os concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento (apenas o Oeste pode ultrapassá-lo, caso surpreenda o líder Bragantino).





O primeiro gol da vitória tricolor foi irregular, segundo o ex-árbitro Sálvio Spínola Fagundes Filho. Na Central do Apito, ele mostrou que Bruno Moraes estava em posição de impedimento ao finalizar para as redes de Klever. Já em vantagem, o Botafogo-SP ampliou em cobrança de falta de Murilo Henrique.





Os 45 minutos iniciais no Brinco de Ouro foram mais pegados que jogados. Tanto Guarani quanto Botafogo-SP abusaram das faltas cometidas, reclamaram bastante com a arbitragem e ficaram devendo futebol. Cada time teve uma chance clara. O Bugre assustou em voleio de Michel Douglas, logo aos seis minutos, enquanto o Pantera chegou em falta cobrada por Murilo Henrique, aos 14.





Insatisfeito com a postura do Guarani, Thiago Carpini soltou o time com a saída de Bruno Silva e a entrada de Marquinhos. A equipe ganhou volume e presença no campo ofensivo, mas não o suficiente para sair em vantagem (foi de Giaretta, após desvio na trave, a melhor chance). O Botafogo soube esperar o adversário falhar para matar o jogo em duas descidas. Primeiro em cruzamento que Bruno Moraes, em posição ilegal, fez o primeiro gol, depois em cobrança de falta de Murilo.





Ambos voltam a campo na próxima quinta-feira à noite, na abertura da 30ª rodada da Série B. Em Ribeirão Preto, às 19h15, o Botafogo-SP faz confronto com o Atlético-GO, que está em terceiro lugar, mas sem vencer há quatro jogos. O Guarani viaja até a Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá, às 21h30, em um duelo de meio de tabela.





Globo Esporte