Carateca amazonense Anna Júlia Ximenes é ouro nos Jogos Universitários Brasileiros 2019

A carateca Anna Júlia Ximenes brilhou ao faturar a primeira medalha de ouro do Amazonas na etapa final dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), nesta sexta-feira, dia 25. O evento, coordenado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), acontece até domingo, dia 28, em Salvador, na Bahia.





A amazonense, que lutou o Kumite Sênior Feminino na categoria até 50 kg, conquistou a vaga para a final na quinta-feira, dia 24, ao derrotar a atleta Nicolly Moreira, de Goiás. Na final, Anna Júlia, que cursa Educação Física na Faculdade La Salle, mostrou superioridade e faturou o primeiro ouro da delegação ao vencer Manuella Guimarães, da Universidade Tiradentes (Unit), de Sergipe.





Essa foi a pela primeira vez que Anna Júlia participou dos JUBs e, segundo ela, chegou para competir no torneio sem grandes expectativas, principalmente por conhecer o nível das adversárias. Mas conseguiu driblar a ansiedade e alcançar um importante resultado.





- Estava bem nervosa, bem ansiosa, mas graças a Deus consegui vencer. Enfrentei uma atleta que, juntamente com o técnico, era da seleção brasileira. Então realmente o nervosismo foi a mil, mas eu tive uma ajuda do meu professor, que passou alguns conselhos e sugestões que deram certo - explicou, ao fazer planos.





- Poder representar o Amazonas e a faculdade em que estudo é uma coisa muito boa. Agora vou continuar treinando, com foco total para os próximos Jogos Universitários - destacou.





Resultados do dia





Entre os resultados de sexta-feira, quarto dia de competição, o futsal feminino da faculdade Uninassau venceu o time da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), do Mato Grosso do Sul, por 5 a 2.





O basquete feminino do Ciesa tentou, mas acabou sendo derrotado pela equipe da Faculdade Celso Lisboa, do Rio de Janeiro, por 71 a 31. No vôlei masculino, vitória para a equipe adversária, Celso Lisboa, do Rio de Janeiro, por 3 sets a 0 sobre o Amazonas. No vôlei feminino, outra vitória para as adversárias, dessa vez por 3 sets a 0 para a equipe Maurício de Nassau, de Alagoas.





Globo Esporte