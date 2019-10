CBF divulga calendário de 2020: Brasileirão para em data Fifa, mas segue durante a Copa América

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira o calendário de 2020. A principal mudança é a decisão de paralisar o Campeonato Brasileiro nas datas Fifa. No entanto, a competição seguirá durante a realização da Copa América, que será disputada na Argentina e na Colômbia, e dos Jogos Olímpicos de Tóquio.





Serão nove rodadas do Campeonato Brasileiro disputadas durante a realização da Copa América. Nos Jogos Olímpicos, ainda dependendo da classificação da Seleção Brasileira, serão duas rodadas do Brasileirão, os jogos das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além do jogo de volta das quartas de final e jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.





Outra mudança é com relação aos Estaduais, que serão mais curtos. De 2017 a 2019 foram utilizadas 18 datas. Para 2020, estão previstas no máximo 16.





A temporada irá de 22 de janeiro a 6 de dezembro, incluindo as competições continentais. Os calendários feminino e das competições de base serão divulgados até o fim do mês.





– Assumimos o compromisso de aperfeiçoar cada vez mais o calendário do futebol brasileiro e estamos fazendo isso com diálogo e com firmeza de objetivos. Com isso, ganham todos: clubes, federações e a Seleção Brasileira – afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, em nota publicada pela entidade.





Apesar da promessa sobre a parada do Brasileirão durante data Fifa, ainda há situações nas quais o calendário se espreme. Em junho, outubro e novembro, haverá jogo da competição um dia depois do fim da data Fifa. Em setembro, dois depois, será disputado o segundo jogo da final da Copa do Brasil.





Serão 10 jogos de seleções em cinco períodos compreendidos entre março e novembro, oito deles pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar (março, setembro, outubro e novembro) e dois amistosos preparatórios para a disputa da Copa América (junho).





– Com a compreensão das Federações Estaduais e a flexibilidade por parte da Conmebol, reduzimos o número de datas utilizadas por campeonatos estaduais, Libertadores e Sul-Americana, abrindo espaço para que as datas Fifa não tenham conflito com as competições nacionais – explicou Manoel Flores, diretor de competições da CBF.





Foi criada ainda a Supercopa do Brasil, reunindo os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro deste ano. As férias irão ocorrer de 9 de dezembro de 2019 a 7 de janeiro de 2020.





As competições estaduais, nacionais e continentais





Supercopa do Brasil (campeão do Brasileirão x campeão da Copa do Brasil)

19 de janeiro





Estaduais

22 de janeiro a 26 de abril





Copa do Brasil

5 de fevereiro a 16 de setembro





Libertadores

5 de fevereiro a 21 de novembro





Sul-Americana

5 de fevereiro a 7 de novembro





Brasileiro Série A

3 de maio a 6 de dezembro





Brasileiro Série B

2 de maio a 28 de novembro





Brasileiro Série C

3 de maio a 8 de novembro





Brasileiro Série D

3 de maio a 22 de novembro





Globo Esporte