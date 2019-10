Chamberlain marca dois e Liverpool goleia o Genk pela Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, o Liverpool foi à Bélgica e não teve dificuldades para derrotar o Genk por 4 a 1, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Oxlade-Chamberlain foi o destaque do jogo, com dois marcados. Mané e Salah fizeram os outros dos Reds, enquanto Odey marcou o único tento dos mandantes.





Com a vitória, o Liverpool chegou aos seis pontos, na segunda colocação do grupo E. Na próxima rodada, a equipe enfrenta novamente o Genk, no dia 5 de novembro. Enquanto isso, o time belga estacionou na lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado.





Com menos de dois minutos na primeira etapa, o Liverpool abriu o placar na Bélgica. Fabinho recebeu a bola na intermediária e encontrou Oxlade-Champerlain na entrelinha do adversário. O meio-campista dominou e bateu com precisão no canto direito o goleiro.





Os 45 minutos iniciais ainda tiveram duas grandes aparições de brasileiros em campo. Primeiro, Onuachu saiu na cara de Alisson parou em brilhante intervenção do goleiro. Na sequência, foi a vez de Roberto Firmino mostrar seu talento. O centroavante deu passe mágico de letra para Mané, que finalizou em cima do goleiro.





O segundo gol do Liverpool foi um espetáculo. Aos 11 minutos da etapa complementar, Firmino ajeitou para Oxlade-Chamberlain, que pegou de primeira, de trivela. A bola bateu no travessão e morreu na rede.





Logo na sequência, os Reds chegaram ao terceiro gol, em lance com participação direta dos três atacantes. Firmino tocou de primeira para Salah, que enfiou nas costas da zaga para Mané. O senegalês tocou por cima do goleiro e mandou para as redes.





O quarto gol da equipe comandada por Klopp foi marcado por Salah. O egípcio recebeu na entrada da área, deu lindro drible no zagueiro e bateu de direita na saída do goleiro para fazer um bonito tento. No fim, ainda deu tempo do Genk diminuir, com Odey. Ndongala acionou o atacante dentro da área, que dominou, girou e finalizou no contra-pé de Alisson.

Napoli vence jogo movimentado na Áustria

Também nesta quarta-feira, o Napoli conseguiu importante resultado na Áustria ao derrotar o Red Bull Salzburg por 3 a 2. Mertens, duas vezes, e Insigne marcaram para os italianos, enquanto Erling Braut Haland fez os dois dos mandantes. Com a vitória, os comandados de Ancelotti mantiveram-se na liderança do grupo E, com sete pontos.





Confira os resultados dos grupos E e G da Liga dos Campeões nesta quarta-feira:





Genk 1 x 4 Liverpool





Red Bull Salzburg 2 x 3 Napoli





RB Leipzig 2 x 1 Zenit





Benfica 2 x 1 Lyon





Gazeta Esportiva