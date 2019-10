Com campeões olímpicos, Brasil define quatro duplas do vôlei de praia para as Olimpíadas de 2020

O Brasil já tem definidas as quatro duplas do vôlei de praia que vão às Olimpíadas de Tóquio brigar pela medalha de ouro. Entre os homens, Alison e Bruno Schimidt vão brigar pelo bicampeonato, mas separados. Ao lado de Álvaro Filho, o "Mamute" se garantiu na competição, enquanto Schmidt jogará ao lado de Evandro.





Entre as mulheres, Ana Patrícia/Rebecca e Ágatha/Duda estão entre as favoritas, já que ocupam a terceira e a quarta colocações do ranking mundial, respectivamente. As canadenses Sarah Pavan/Melissa lideram, seguidas pelas americanas Klineman/Ross.





A definição veio com a decisão da Federação Internacional de Vôlei de cancelar a etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, o que diminuiu o número de pontos em disputa, definindo os classificados.





Após formar dupla com Álvaro Filho já com a corrida olímpica em andamento (passou um período com André Stein assim que desfez a parceria vitoriosa com Bruno Schmidt), Alison comemorou a conquista mesmo tendo que correr contra o tempo.





"O último ano e meio não foi nada fácil, especialmente nesses últimos meses, por toda a pressão.Tínhamos cinco meses para brigar pela vaga e não podíamos errar. Nosso time estava fechado, sabíamos que a única coisa a fazer era trabalhar forte e duro, com seriedade e vontade, fazer o melhor em busca dessa classificação. Receber a notícia da vaga é especial. Difícil explicar a sensação, o tamanho de felicidade com essa confirmação", afirmou o Alison.





Tóquio marcará a estreia de Álvaro nas Olimpíadas, já Alison irá para a terceira participação: foi prata em Londres-2012, além do ouro conquistado nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2016. Bruno Schmidt estará em sua segunda edição dos Jogos, assim como Evandro, que no Rio jogou ao lado de Pedro Solberg.





No feminino, Ana Patrícia e Rebecca farão a primeira participação na principal competição poliesportiva do mundo, assim como a jovem Duda. Apenas Ágatha, atual vice-campeã olímpica, já participou do torneio olímpico.





