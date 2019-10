Com "hat-trick perfeito" de Pulisic e gol de Willian, Chelsea vence o Burnley pelo Campeonato Inglês

Nove jogos oficiais, mais de 500 minutos jogados e nada de gol. Assim estava Christian Pulisic na primeira temporada pelo Chelsea. Até que encontrou o Burnley pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Então, o meia americano de 21 anos desencantou, marcou três gols e ajudou o time londrino a vencer o adversário por 4 a 2 fora de casa - Willian marcou o quarto, enquanto J. Rodriguez e McNeil diminuíram no fim do segundo tempo.





Não satisfeito em ter marcado os três primeiros gols com a camisa do Chelsea em apenas um jogo, Pulisic ainda fez o que é chamado de "hat-trick perfeito". Isto é, quando o jogador marca um gol com a perna esquerda, um com a perna direita e outro de cabeça. Ele é o primeiro a atingir a marca no Chelsea desde Didier Drogba em 2010, e o segundo americano a fazer um hat-trick na Premier League.





Com o resultado, o Chelsea mantém a quarta posição no Campeonato Inglês. O clube comandado por Frank Lampard chegou ao quarto jogo seguido com vitória na competição, mas está a cinco do líder Liverpool, que ainda joga nesta rodada.





Globo Esporte