Com Mano e gerente presentes, reunião sela reaproximação entre Palmeiras e Federação Paulista

Após um ano e meio de relações cortadas, Palmeiras e Federação Paulista fizeram as pazes. Nesta segunda-feira, o técnico Mano Menezes e o gerente de futebol Cícero Souza participaram de uma reunião na sede da FPF sobre o Paulistão 2020.





Foi a primeira vez desde a final do campeonato estadual de 2018 que o clube enviou representantes a um evento da FPF. O Palmeiras acusou a arbitragem daquele jogo de alterar uma decisão de campo por causa de interferência externa — ainda não havia VAR no torneio. O clube não conseguiu provar suas acusações.





Nesse período, o Palmeiras chegou até a abrir mão de dinheiro para não prestigiar uma iniciativa da Federação. Em fevereiro deste ano, o clube deixou de ganhar R$ 80 mil por não enviar documentação para o prêmio de gestão organizado pela FPF.





Nesta segunda-feira, a convite do ex-jogador Mauro Silva, vice-presidente da Federação, Mano Menezes e Cícero Souza ficaram depois da reunião para um almoço.





A reaproximação começou a ser gestada pelos dois presidentes — Reinaldo Carneiro Bastos, da FPF, e Maurício Galiotte, do Palmeiras. Os dois lados entendem que têm mais a perder do que a ganhar com o rompimento.





O Palmeiras não quer ficar sem voz nas reuniões que decidem aspectos técnicos das competições, caso da reunião desta segunda-feira. E a FPF não quer perder relações com um de seus clubes filiados mais importantes e vencedores.





