Com protesto de organizada, Palmeiras elege dois novos conselheiros vitalícios

O Conselho Deliberativo do Palmeiras tem dois novos membros vitalícios. A eleição ocorreu na noite desta segunda-feira, apesar de uma ala contrária dentro do clube e de um protesto da principal torcida organizada.





Cerca de 30 torcedores organizados foram à entrada da sede social do clube para estender faixas que contestavam a eleição de novos vitalícios e também pediam a saída do diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos.





Acompanhado por quatro viaturas e cinco motos da Polícia Militar, o protesto foi pacífico e praticamente silencioso. Apenas um ou outro torcedor abordava os conselheiros que deixavam o estacionamento da arena, já depois da eleição.





Um grupo de conselheiros também era contrário à eleição de novos membros vitalícios e, na semana passada, chegou a pedir que a votação fosse retirada de pauta. O pedido, porém, foi indeferido nesta segunda-feira pelo presidente do Conselho, Seraphim Del Grande.





Para essa ala que se opunha à votação, a manutenção de conselheiros vitalícios vai de encontro à modernização do Palmeiras.





Do total de 300 cadeiras do Conselho, atualmente 148 são destinadas a membros vitalícios – 15 delas estavam vagas, mas apenas dois dos 20 candidatos conseguiram a maioria simples de votos para se eleger: Marco Polo Calandriello (atual diretor de atendimentos interno) e Renato Casanova (diretor social).





Uma das cadeiras que recentemente ficou vaga foi a de Paulo Nobre. O ex-presidente do Palmeiras renunciou ao cargo após a sindicância do caso Blackstar lhe sugerir advertência no órgão. Em entrevista recente, o ex-conselheiro disse não ter vontade de retornar à política do clube.





Globo Esporte