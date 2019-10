Com risco de 99%, Chapecoense tem "missão impossível" na reta final

(Foto: Marcos Ribolli)









Derrotada pelo Palmeiras, por 1 a 0, na Arena Palmeiras, a Chapecoense chegou a 99% de risco de queda no Campeonato Brasileiro, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Para evitar o rebaixamento após seis anos consecutivos na elite, o Verdão do Oeste precisará de nove vitórias e um empate nas últimas 12 rodadas.





Caso consiga atingir tal pontuação, a Chapecoense chegará aos 44 pontos, número apontado como necessário para permanecer no Brasileiro para a temporada 2020. A missão da Chapecoense se torna ainda mais complicada a considerar que o Verdão do Oeste terá que alcançar 77,7% de aproveitando na reta final.





A campanha da Chape precisa ser melhor que em 2017, quando conquistou 22 pontos nos últimos 10 jogos e não apenas se livrou do rebaixamento, mas como também garantiu vaga na Libertadores. Naquela ocasião, o time de Gilson Kleina teve 73,3% naquele período.





Apenas o Fluminense de 2009, comandado por Cuca, conseguiu na era dos pontos corridos sair de 99% de risco de rebaixamento para se manter na elite. O Tricolor engatou sequência incrível de seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos, aproveitamento de 90,4%.





Antes, a Chape precisa encerrar a série de 10 jogos sem vencer (sete deles sob o comando de Marquinhos Santos). Nas últimas 19 rodadas, o Verdão do Oeste teve apenas uma vitória – 1 a 0 no Avaí, em 18 de agosto. No Brasileiro, após 26 partidas, foram somente três triunfos.





A Chapecoense volta a entrar em campo no próximo domingo, contra o Goiás, na Arena Condá. Com 16 pontos, o clube é o lanterna da Série A e está a seis pontos do primeiro time fora do Z-4.





Globo Esporte