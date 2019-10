Com Sassá, Brasil bate a China e conquista ouro no vôlei dos Jogos Mundiais Militares

(Foto: Lívia Faria)









O Brasil garantiu mais uma medalha de ouro nos Jogos Mundiais Militares, dessa vez no vôlei feminino. Com Sassá de líbero, a seleção bateu a China, dona da casa, na decisão por 3 a 1, parciais de 25/23, 23/25, 25/23 e 25/19, e garantiu o tricampeonato, já que haviam conquistado ouro em 2011 e 2015 também.





- Posso dizer que sou uma privilegiada e que as terras chinesas me dão muita sorte. Representando o brasil, as forças armadas, o exército brasileiro... Passa um filme na cabeça, ganhar uma medalha de ouro em uma campeonato tão importante quanto esse, essa festa do desporto militar. Estou muito feliz de estar mais uma vez representando o Brasil e levando ao topo do pódio - disse Sassá.





Duas jogadoras foram os grandes destaques do Brasil: as pontas Amanda Juulin e Ellen Braga, que somaram para 39 dos 98 pontos brasileiros na partida. Só Ellen teve 18 pontos de ataque, enquanto Amanda anotou 16. A oposta Sonaly Cidrão também fez bom jogo no fundamento, com 14 pontos.





Apesar do maior número de erros no confronto, cedeu 26 pontos ao adversário dessa forma enquanto recebeu apenas 21, o Brasil soube controlar as pequenas vantagens que teve nos primeiros sets. Apenas no quarto e decisivo período conseguiu abrir margem mais confortável para fechar o jogo.





Com essa medalha, o Brasil chega a 10 de ouro e 41 no total nos Jogos Militares, ocupando a terceira posição no quadro de medalhas. A China lidera, com 54 ouros, seguida pela Rússia, com 27.





Globo Esporte