Com tranquilidade, Botafogo goleia Ponte e entra no G4 da série B do Brasileiro

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

O Botafogo-SP não deu espaço para a Ponte Preta no jogo deste sábado (5) e goleou por 4 a 1 pela série B do Campeonato Brasileiro. Os destaques foram para Marlon Freitas, marcando dois gols, e o atacante Dodô, que também deixou o dele e entrou bem na partida.





Pelo lado da Ponte, o jogo foi difícil, sem espaços, e o gol de honra foi marcado por Roger, após cobrança de pênalti.





O resultado coloca o Bota provisoriamente no G4 da competição. O Pantera pode ser ultrapassado pelo Coritiba, que joga contra o Paraná, e pelo Operário, que joga contra o Brasil-RS.

O Jogo

O Bota estava determinado a vencer o jogo. A pressão surgiu efeito logo no começo, aos dois minutos, quando Pará fez passe para Marlon Freitas, que avançou e chutou rasteiro no canto direito do goleiro Ivan. Um minuto depois, Murilo chutou forte e a bola foi por cima.





Nada parava o Bota. A Ponte quase marcou contra, quando Cajá tentou afastar e mandou contra a própria meta. Aos 16, o Bota trocou passes, a bola sobrou para Murilo, que chutou rasteiro e fez o segundo.





Os minutos seguintes foram de posse de bola, mas mesmo assim a Ponte pouco produzia. O lance perigoso foi aos 42, quando Cajá bateu falta direto para o gol e quase surpreendeu o goleiro Darley, que viu a bola sair pela linha de fundo. Já nos acréscimos, o Pantera teve um pênalti, após Roger puxar Marlon Freitas dentro da área. O meia foi para a batida e fez o terceiro.





Na segunda etapa, a Macaca chegou com mais firmeza, tentando reverter o placar. No entanto, o Bota teve uma arma poderosa na ataque: Dodô. O atleta entrou bem, fez passe para o gol e foi protagonista no segundo tempo. Antes disso, a Ponta teve pênalti, após falta de Pablo em Dadá. Roger foi para a bola e diminuiu o marcador. No minuto seguinte, Dadá tentou o segundo, mas o goleiro Darley mandou para escanteio.





Com o bombardeio da Ponte, o Botafogo precisava de fôlego. Aos 25, veio a glória. Leonan fez passe para Dodô dentro da área, que chutou cruzado e fez o quarto do Pantera. Ainda deu tempo, aos 32, de Dodô tentar o quinto, mas o atacante mandou para fora. Com o placar elástico, a Ponte pouco fez depois do quarto gol e a vitória foi decretada com o apito final.





Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Figueirense, lanterna do campeonato, às 19h15 da terça-feira (8), novamente em casa. A Ponte tenta se reabilitar no mesmo dia contra o Londrina, às 21h30, no Moisés Lucarelli.