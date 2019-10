Com três de Vardy, Leicester aplica a maior goleada da história da Premier League: 9 a 0

O Leicester, quem diria, é agora também dono da maior goleada da história da Premier League. O campeão improvável em 2015/16 formou um novo time e, confirmando o carimbo de sensação do torneio, aplicou inapeláveis 9 a 0 sobre o Southampton, nesta sexta-feira, pela abertura da 10ª rodada. Vardy e Ayoze Pérez fizeram três gols cada – Chilwell, Tielemans e Maddison completaram.





O lance capital do jogo aconteceu aos 10 minutos, quando Chilwell abriu o placar. O árbitro de vídeo entrou em ação não para anular o gol, mas para expulsar Bertrand, que fez falta dura em Ayoze Pérez no início da jogada.





A partir dali foi como passeio no parque. Tielemans, Ayoze Pérez, duas vezes, e Vardy já garantiram os três pontos com segurança ainda no primeiro tempo. Depois vieram novamente gols de Pérez e Vardy, duas vezes, além de Maddison em cobrança de falta.





Os 9 a 0 representam a maior goleada da Premier League (desde 1992) ao lado do Manchester United, que repetiu o placar contra o Ipswich em 1995, mas na condição de mandante - como visitante, o Leicester foi o primeiro. Recentemente, pela sexta rodada, o Manchester City fez 8 a 0 no Watford.





O time treinado por Brendan Rodgers dormirá na vice-liderança, com 20 pontos - um a mais que o Manchester City, terceiro colocado. Os atuais bicampeões recebem o Aston Villa neste sábado, às 8h30 (de Brasília). O Southampton permaneceu com oito pontos, em 17º, mas pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Veja aqui a tabela.









De quebra, o Leicester também tem por ora o artilheiro do Inglês: Vardy, com nove gols, à frente de Agüero, do City, e Pukki, do Norwich - ambos com oito.





Globo Esporte