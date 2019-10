Comercial e XV de Piracicaba empatam pela Copa Paulista

(Foto: Rafael Alves/Divulgação/Comercial F.C.)









Comercial e XV de Piracicaba fizeram, neste domingo de manhã, um jogo digno de clássico estadual, muitas faltas, catimba e provocação, mas sem nenhum gol. O empate pela quarta rodada da Terceira Fase da Copa Paulista foi melhor para o Nhô Quim, que lidera o grupo com oito pontos. Já o Bafo vai a cinco e continua na terceira posição, fora da faixa de classificação.





Os times voltam a campo nesta quarta-feira. Às 15h, o Comercial vai até o ABC enfrentar o E.C. São Bernardo, vice-líder também com oito pontos. Já o XV recebe o Linense no Barão da Serra Negra e precisa de uma vitória para garantir a classificação à semifinal.





O Jogo





Após um início de poucas jogadas ofensivas, o jogo ficou parado por cerca de cinco minutos no primeiro tempo. Um tumulto entre torcedores dos dois times, que iniciaram uma troca de provocações pelo portão que separava as duas torcidas, obrigou a polícia a agir. Um torcedor do XV arremessou um objeto contra a polícia, que reagiu com força.





O árbitro paralisou a partida. Os torcedores do Nhô Quim foram afastados do portão que divide as torcidas e, após o capitão comercialino, Gut, conversar com os torcedores locais, exaltados do outro lado, os ânimos se acalmaram e a partida foi reiniciada. Pouco depois, Brayan levou a pior em uma dividida com Elias Ceará e sofreu um corte no supercílio. Após atendimento e a colocação de um curativo, o atleta voltou, para alívio do técnico Roberval Davino, que está sem um reserva para a posição do atleta, que já estava jogando improvisado.





Aos 23 minutos, em uma lançamento longo, Cadu invadiu a área do Bafo pela esquerda e encobriu o goleiro Iago. A bola iria sair pela linha de fundo, mas o zagueiro Leonai, na cobertura, furou ao tentar afastar e a sobra ficou para o Misael. O atacante do XV tentou dar um toque de cobertura de cabeça com o gol livre, mas a bola bateu levemente no travessão e saiu pela linha de fundo.





O jogo ficou tenso, de muitas entradas fortes e marcação no meio-campo. Aos 46, Tauã fez uma boa tabela com Bruno Sabiá, que errou o passe final, mas o zagueiro Marcel quase marcou contra o gol do XV. Debaixo do cálido sol de Ribeirão, o primeiro tempo terminou aos 53 minutos com um empate que interessava só ao visitante.





No segundo tempo, o Comercial manteve a mesma vontade, mas com um pouco mais de cuidado. O XV marcava atrás da linha de meio-campo, mas de maneira impecável, a tática era roubar a bola ali e jogar no contra-ataque. Roberval trocou Ademir por Cesinha para melhorar a criação no meio-campo.





O time da casa começou a chegar mais com a bola dominada na entrada da área do Nhô Quim, mas faltava capricho no último passe diante de uma marcação blocada. Aos 35, Douglas Netto quase marcou um gol olímpico, a bola bateu no travessão. Aos 41 minutos, Tauã emendou um belo chute da entrada da área, mas o goleiro Luiz Fernando fez excelente defesa.





O XV respondeu três minutos depois, em um contra-ataque rápido, Mateus Oliviera chutou, a bola desviou em Lucas e quase enganou o goleiro Iago. O Bafo voltou à carga, Lucas quase se redimiu da falha com uma bela finalização defendida pelo arqueiro Luiz. Na sequência, após cobrança de escanteio, Gut cabeceou a bola muito rente à trave, mas mandou para fora. Ao fim do jogo, os atletas visitantes comemoram muito o empate.





Globo Esporte