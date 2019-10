Comercial peca nas finalizações e empata com EC São Bernardo no Palma Travassos

No encontro das duas melhores defesas da Copa Paulista, Comercial e EC São Bernardo empataram por 0 a 0 em jogo realizado na noite desta quarta-feira, no Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O confronto foi válido pela segunda rodada da terceira fase da competição. Ambos continuam com apenas oito gols sofridos, mas agora em 18 jogos.





Os 2.479 pagantes na Joia viram o domínio do Leão, e também a falta de pontaria da equipe. No total, foram 19 chutes, sendo sete no gol. Ao menos o Alvinegro manteve a liderança do Grupo 9, com quatro pontos, ao lado do XV de Piracicaba. O Cachorrão, apelido do EC São Bernardo, somou seu segundo ponto e é o terceiro lugar.





Na terceira rodada da chave, o Comercial visitará o XV, em Piracicaba, no duelo dos líderes. O jogo será no sábado, às 17h. O São Bernardo recebe o Linense, no domingo, às 10h, no Primeiro de Maio.





O jogo





O São Bernardo deixou a bola com o Comercial e mostrou claramente que sua estratégia seria fechar a defesa e apostar nos contragolpes. Nos números do primeiro tempo, o Leão do Norte teve 61% de posse. Os donos da casa dominaram a partida, até criaram chances, mas foram muito mal na finalização, seja com Cortez, Vinicius, ou o trio de ataque formado por Douglas Netto, Zé Andrade e Michel Renner.





O Cachorrão melhorou na segunda etapa e conseguiu levar perigo ao até então tranquilo Iago, goleiro do Comercial. A oportunidade mais clara aconteceu aos 20 minutos, em uma cobrança de falta de Carlinhos que o defensor da meta comercialina precisou intervir duas vezes.





Comercial teve domínio do jogo, mas errou nas finalizações — Foto: Carlos Alciati NetoComercial teve domínio do jogo, mas errou nas finalizações — Foto: Carlos Alciati Neto

O Leão do Norte manteve sua pressão e teve boas chances com Lucas, num chute de fora da área e numa cobrança de escanteio, e com Michel Renner, que aproveitou uma falha na saída de bola do rival, mas finalizou errado.





Aos 47, Cesinha recebeu na área e bateu no cantinho, mas Júnior Souza, goleiro do EC São Bernardo, garantiu o 0 a 0 no Palma Travassos.





Globo Esporte