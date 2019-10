Conheça os tênis Hocks e os modelos mais incríveis

O estilo skate está de volta! E um dos itens que voltaram com tudo é o tênis Hocks, calçado que foi bastante usado pelos skatistas e está novamente em alta com modelos incríveis.Mas, dessa vez, você não precisa saber o que é um kickflip para embarcar nesse conceito. Como esse modelo de tênis é super versátil, tudo o que precisa é desejar ter um visual moderno e arrojado — e algumas dicas para usar sem erros!Então, se está procurando um visual novo e descontraído, veio ao lugar certo! Neste artigo, você vai descobrir como atualizar seu visual com um impressionante estilo skatista usando os diversos modelos de tênis Hocks A Hocks é uma marca skateboard que surgiu em 2002, com modelos estilosos de tênis que foram criados para skatistas e também para todos que amam a cultura urbana e um estilo elegante, mas descolado. Desde então, eles oferecem tênis com modelos muito bem pensados, produzidos com materiais de alta qualidade.Seja você skatista ou não, é difícil não se apaixonar pelos tênis Hocks. Além de serem modernos e cheios de estilo, são bastante duráveis. Outra grande vantagem da marca é que a maioria dos tênis Hocks são unissex e combinam com vários tipos de looks.Agora que você já se apaixonou pela Hocks, nada melhor do que conhecer alguns modelos e sugestões para usá-los. Então cola nestas dicas e arrase com um visual moderno e com muita personalidade!A melhor forma de começar é por este clássico. O Hocks 2002 White/Black foi criado para homenagear o ano da fundação da Hocks. O tênis possui um design único e sua versatilidade, leveza e conforto fazem dele um modelo diferenciado. É ideal para qualquer ocasião não formal, como o rolê do skate e baladas.Esse modelo Born da Hocks é bastante versátil e vai bem com várias peças de roupas, como bermudas e calças jeans, ou até mesmo uma calça mais formal, para misturar os estilos. Com uma variedade de materiais, o tênis Hocks Born é feito de camurça e forro em poliéster acolchoado, sendo muito confortável, além de proporcionar um visual descolado.O modelo é aquele que você olha e já quer levar para casa. É extremamente confortável, pois é todo feito de camurça, e possui um design criativo e estiloso com etiquetas bordadas, que dão aquele charme especial ao tênis. É ideal para passeios e trilhas.O mais um clássico da Hocks, e também um dos mais vendidos, esse é um modelo incrivelmente charmoso, ideal para quem não dispensa elegância. Feito com couro, camurça natural e lona algodão, com detalhes em acrílico nas laterais, aumentando o charme desse tênis. Vai bem tanto em eventos diários como noturnos.Esse é sinônimo de charme e delicadeza, ideal para quem ama um estilo mais feminino. Ele é todo acolchoado, feito em couro natural e possui um design runner, perfeito para caminhadas e corridas, e também para produzir looks descolados.Viu como os tênis Hocks são incríveis? E esses são apenas algumas das opções! A Hocks conta com uma variedade de modelos para você arrasar onde quiser. Escolha o seu!