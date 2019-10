Corinthians atropela o Sorocaba e é campeão paulista de futsal

(Foto: Marcio Luiz)









Sorocaba e Corinthians fizeram jus a rivalidade e protagonizaram mais uma final eletrizante pelo Campeonato Paulista de futsal. Entre inúmeras decisões entre as equipes na rivalidade recém-criada, o Timão levou a melhor e venceu o time do interior paulista por 6 a 2, e sagrou-se campeão estadual.





A partida disputada na noite desta terça-feira, em uma Arena Sorocaba, tomada pelos torcedores das duas equipes, repetiu a intensidade apresentada dentro e fora de quadra no empate em 3 a 3 do primeiro jogo da final, disputado no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O empate na capital dava ao Sorocaba a chance de ser campeão com um empate, mas o Corinthians não se abateu pela desvantagem e levou o título para a capital paulista.





Foi a quinta vez que os clubes decidiram uma final desde 2014, ano em que teve início os confrontos. O Corinthians foi campeão quatro vezes (LNF 2016; Liga Paulista 2016/2018 e Campeonato Paulista 2019), enquanto o Sorocaba venceu apenas uma final, a da Liga Paulista em 2017. Os dois times se enfrentaram 26 vezes, com 14 vitórias do Corinthians, sete empates e cinco vitórias do Sorocaba.





O Campeonato Paulista é uma competição organizada pela Federação Paulista de Futebol de Salão (FPFS) e retornou ao calendário do futsal nesta temporada. A Liga Paulista, que está na primeira fase de disputa, é organizada pela liga dos clubes. As duas competições foram desmembradas no ano passado.





Os dois times voltam suas atenções para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal. O Sorocaba entra em quadra contra o Campo Mourão, no próximo sábado, às 19h. O Corinthians visita o Joinville, no domingo, às 13h, no ginásio Cau Hansen, em Santa Catarina.

O JOGO

Logo nos primeiros momentos de jogo, a zaga do Corinthians vacilou, Charuto aproveitou e armou um bicicleta defendida por Tiago. Na sequência, o goleiro do Timão ligou rapidamente Henrique, que abriu o placar para o Corinthians. Melhor em quadra, o Timão ampliou em uma bela jogada pela esquerda, mas na tentativa de afastar a bola, Leandro Lino marcou contra.





O técnico Ricardinho, do Sorocaba, trocou o quarteto. A dupla Éder Lima e Marinho deu trabalho para o goleiro Tiago, mas Higor emendou um belo chute cruzado e marcou o terceiro gol do Corinthians, que foi para o intervalo com boa vantagem.





Na volta do segundo tempo, o Sorocaba voltou mais ligado e logo nos primeiros momentos assustou com chutes de Éder Lima e Lino, ambos defendidos pelo goleiro do Timão. Após uma jogada de Rodrigo, Nenê e Éder Lima se desentenderam e foram expulsos. Mesmo vencendo, o Corinthians passou a jogar com goleiro-linha e quase viu o Sorocaba marcar, mas Henrique salvou em cima da linha o chute de Marinho.





Precisando da vitória, o elenco sorocabano colocou Leandro Lino de goleiro-linha. O time ganhou mais agilidade e posse de bola. Rodrigo teve um bela chance de marcar, mas foi contido pela zaga corintiana. Justamente numa jogada de contra-ataque, Batalha e Henrique aproveitaram e marcaram dois gols para o Corinthians.





Restando pouco menos de seis minutos para o término da partida, Rodrigo bateu forte e descontou para o Sorocaba. Correndo contra o relógio, Charuto ensaiou uma reação ao marcar o segundo, mas Matheus marcou e garantiu a vitória e o título do Timão: 6 a 2.





Globo Esporte