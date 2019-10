Corredora passa mal e cai na pista durante eliminatória dos 5.000m do Mundial de Doha

O dia 6 do Mundial de Atletismo de Doha começou com um grande susto nos presentes ao Estádio Khalifa. Nos últimos 100m da bateria 2 da eliminatória dos 5.000m feminino, Tigist Gashaw, atleta do Bahrein, passou mal e caiu na pista, precisando de atendimento médico imediato. Com um princípio de desmaio, Gashaw, de 22 anos, foi retirada de cadeira de rodas com a prova em andamento. A IAAF (Federação Internacional de Atletismo) ainda não informou sobre o estado dela.





No momento da queda, a corredora do Bahrein estava no pelotão da frente da eliminatória. Com a sua desclassificação, a vitória ficou com Tsehay Gemechu, da Etiópia, com o tempo de 15m01s57. O segundo lugar foi para a alemã Konstanze Klosterhalfen, com os mesmos 15m01s57 da etíope.





A final dos 5.000m feminino acontece no sábado, às 15h25. O SporTV2 transmite todo o Mundial de Doha ao vivo, e o GloboEsporte.com acompanha em tempo real.





