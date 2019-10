Coudet confirma proposta do Inter, mas despista sobre futuro: "Não era o momento de sair"

O técnico do Racing, Eduardo Coudet, falou pela primeira vez sobre o assédio do Inter. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o treinador confirmou que recebeu uma proposta do clube gaúcho, mas descartou a possibilidade de saída neste momento. Por outro lado, não fechou as portas para trocar Avellaneda pelo Beira-Rio na próxima temporada.





O treinador respondeu apenas a primeira pergunta sobre a proposta colorada. Questionado pelos jornalistas novamente sobre o tema, se mostrou incomodado com o assunto e pediu foco no jogo de sexta-feira contra o Boca Juniors, pela Superliga Argentina.





– Fui chamado, tinha uma proposta do Inter. Os dirigentes (do Racing) estavam informados antes de vocês (imprensa). O clube, por não ter treinador e com jogos a disputar até o final da temporada, me procurou. Agradeci e disse que não era o momento para sair do clube, até pelos torcedores e jogadores. Como contou (o dirigente) Diego (Milito), nada mais. Temos um jogo importante amanhã para jogar. Temos que estar focados – afirmou.





A proposta colorada a Coudet foi apresentada em reunião na última terça-feira, em Buenos Aires. Estiveram presentes no encontro o vice de futebol Roberto Melo, o diretor-executivo Rodrigo Caetano e o gerente de mercado Deive Bandeira. A comitiva retornou no dia seguinte da Argentina otimista sobre a chance de acerto com o treinador.





Coudet também teria gostado da oferta. Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, os valores oferecidos são praticamente o dobro do atual salário do técnico no Racing. Mas o atual campeão argentino tem contrato até junho de 2020 e gostaria de assumir apenas no início do próximo ano.





Desde a demissão de Odair Hellmann, na última quinta-feira, a preferência do Inter é por contratar um treinador ainda neste ano mas para já de olho no projeto de 2020, de preferência com vaga na Libertadores. Mas com a negativa de Coudet nesse momento, a direção já admite a possibilidade de esperar pelo treinador para o próximo ano.





Até lá, o interino Ricardo Colbachini, treinador do time B, deve comandar o time. Ele assumiu o cargo no empate sem gols contra o Santos, no último domingo, e já está confirmado para a partida de quinta-feira contra o Avaí, na Ressacada, e contra o Vasco, no domingo, no Beira-Rio, ambas pelo Brasileirão.





