David Neres sai do banco aos 35 e faz gol aos 41 para selar vitória do líder Ajax no Holandês

Fora da convocação de Tite para os amistosos da seleção brasileira em outubro, o atacante David Neres deixou a sua marca antes da próxima Data Fifa. Neste domingo, entrou aos 35 minutos do segundo tempo e fez gol aos 41, para selar a vitória do Ajax por 2 a 0 sobre o Ado Den Haag, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Holandês. O veterano centroavante Huntelaar abriu o placar aos 10 de jogo.





Os três pontos mantiveram o Ajax na liderança, com 23. Atual campeão nacional, a equipe de Amsterdã está invicta na temporada depois de 16 partidas.





David Neres vinha sendo convocado desde o início do ano. Campeão da Copa América em junho, foi titular no amistoso contra o Peru, em setembro, depois de sair da reserva somente nos últimos minutos diante da Colômbia. Na temporada, disputou 15 jogos pelo Ajax, nove como titular, e fez três gols.





Globo Esporte