Debinha marca duas vezes, e Brasil vence a Inglaterra pela primeira vez na história

Ainda nos primeiros meses de trabalho à frente da seleção brasileira, a técnica Pia Sundhage conquistou neste sábado um feito inédito. Com dois gols da atacante Debinha, o Brasil venceu a Inglaterra no futebol feminino pela primeira vez na história: 2 a 1, em amistoso realizado no estádio do Middlesbrough. England descontou para as donas da casa.





O resultado deste sábado faz com que a técnica Pia Sundhage mantenha sua invencibilidade à frente da seleção brasileira, que perdeu pela última vez na Copa do Mundo, em junho, diante da França. Sob o comando da treinadora sueca, o Brasil goleou a Argentina por 5 a 0 e empatou sem gols com o Chile - quando foi derrotado nos pênaltis na disputa de um torneio amistoso. O próximo desafio é diante da Polônia, na terça-feira.





Pouco acionada no primeiro tempo, Debinha mostou seu faro de artilheira, digna da camisa 9 da seleção e foi decisiva para a vitória brasileira. A centroavante abriu o placar aos três minutos do segundo tempo, após linda jogada de Tamires, cabeceando para o chão. E ampliou aos 21 aparecendo para finalizar após cruzamento de Maria.





Dominado no primeiro tempo, quando a Inglaterra manteve a posse de bola e trouxe muito perigo com jogadas pelas laterais, o Brasil cresceu bastante no segundo tempo -após Pia Sundhage fazer três alterações no intervalo. Mesmo sem Marta, uma das substituídas, a equipe melhorou ao contar com Mônica, Maria e Ludmila. E, depois de abrir o placar com poucos minutos, soube aproveitar os maiores espaços, se defendendo bem.





Globo Esporte