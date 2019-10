Demoliner é campeão na Rússia; na Suécia, Bruno Soares faz segunda final em uma semana

(Foto: VTB Kremlin Cup)









Quando a fase é boa... Os duplistas brasileiros continuam em alta no circuito mundial de tênis. Neste sábado, Marcelo Demoliner conquistou o título do ATP 250 de Moscou, na Rússia, ao lado do holandês Matwe Middelkoop. Ali perto, em Estocolmo, na Suécia, Bruno Soares assegurou a oitava vitória seguida ao lado do croata Mate Pavic e fará mais uma decisão em apenas uma semana - no último domingo ele foi campeão do Masters 1000 de Xangai, na China.





Demoliner e Middelkoop não tiveram dificuldades para derrotar o italiano Simone Bolelli e o argentino Andres Molteni por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em 55 minutos. Esse foi o segundo título do brasileiro na ATP - primeiro foi no ano passado, em Antalya (TUR) - em 11 finais disputadas no circuito.





Bruno Soares e Mate Pavic venceram a semifinal do ATP 250 de Estocolmo, neste sábado, diante dos cabeças de chave número 1 do torneio, Jean-Julien Rojer e Horia Tecau, por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5). Os adversários da final serão o finlandês Henri Kontinen e o francês Edouard Roger-Vasselin, que travaram uma batalha na outra semifinal contra o holandês Wesley Koolhof e o francês Fabrice Martin. O jogo só foi decidido no terceiro set: 16/14.





- Estamos tendo mais uma grande semana, com três baita vitórias em dois sets. Conseguimos trazer toda a confiança que adquirimos em Xangai e estamos muito firmes dentro de quadra. O ano da dupla já é outro com essa confiança. As coisas acontecem com mais fluidez e o mais importante é surfar essa onda e tentar capitalizar o máximo possível - disse o mineiro, que fará a 62ª final da carreira, com 32 títulos e 29 vices. Bruno Soares busca o terceiro título no ATP de Estocolmo: já foi campeão com Kevin Ullyett e Marcelo Melo.





Curiosamente, desde o início da parceria, em junho, Bruno e Pavic só tinham vencido mais de um jogo seguido no Masters 1000 de Cincinnati, quando pararam na semifinal da competição. Até que, na última semana, os dois emplacaram a boa sequência em Xangai e mantiveram o ritmo em Estocolmo. Com isso, eles se mantém na briga por uma vaga no ATP Finals - ainda que seja improvável por depender de uma combinação de resultado.





