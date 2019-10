Elenco do Flamengo passa por exames antidoping surpresa antes da semifinal contra o Grêmio

A delegação do Flamengo foi surpreendida, na manhã desta terça-feira, no Rio Grande do Sul. Jogadores e comissão técnica foram pegos de surpresa com a presença de membros da Conmebol, na concentração em Viamão, para exames antidoping.





Todo o elenco coletou sangue, antes do último treino na véspera da partida contra o Grêmio, a primeira entre os clubes brasileiros na semifinal da Libertadores. O procedimento não atrapalhou a programação e, em seguida, o elenco treinou normalmente na concentração rubro-negra.





O procedimento é padrão da Conmembol, e todos os semifinalistas da Libertadores foram submetidos ao mesmo processo. Os jogadores de Boca Juniors e River Plater relaizaram os exames na semana passada. Adversário rubro-negro na semifinal, o elenco do Grêmio passou por exames nesta segunda.





Desde 2017, a Conmebol faz esses exames eventuais ao longo das competições e atingem todos os clubes nas fases mais agudas. Não é algo pré-acordado.





Globo Esporte