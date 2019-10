Em jogo duro, Nadal vence francês e vai às oitavas de final do Masters 1000 de Paris

(Foto: Charles Platiau/Reuters)









O jogo se desenhou mais difícil do que se imaginava para Rafael Nadal, com uma bela partida do francês Adrian Mannarino. Porém, não teve jeito: o espanhol fez valer a qualidade e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Paris: vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.





O primeiro set foi sempre equilibrado, com Nadal tomando a iniciativa, mas Mannarino correndo atrás para igualar o número de games - foram 9 aces do francês no período (13 durante toda a partida). O espanhol teve a chance de fechar em 6/4, mas não conseguiu, com dois set points salvos. Na sequência, mesmo com todas as tentativas de Mannarino, não teve jeito: vitória de Nadal por 7/5.





O segundo set começou como terminou o primeiro: Nadal tentando abrir vantagem nos games em que começava sacando e Mannarino correndo atrás quando a situação se invertia. Apesar de toda a luta, o francês diminuiu o ritmo na reta final e Rafa não deu brechas para o adversário. No match point, Adrian cometeu um erro e deu a vitória ao espanhol por 6/4, fechando a partida.





Na próxima fase, Rafael Nadal vai enfrentar o suíço Stan Wawrinka, que passou pelo croata Marin Cilic com parciais de 7/6 (3) e 7/6 (5). O confronto será realizado na quinta-feira (31).





Vale lembrar que Nadal vai assumir a liderança do ranking da ATP, não importa qual seja o resultado em Paris. Novak Djokovic, atual líder, vai ter 1.000 pontos descontados pelo vice-campeonato do ATP Finals da última rodada, o que o deixará atrás de Nadal.





