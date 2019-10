Em jogo insano de 10 gols, Liverpool busca empate aos 49 e elimina Arsenal nos pênaltis

Numa noite em que se apostava pouco diante da quantidade de reservas em campo por parte de Liverpool e Arsenal, ninguém pode reclamar da falta de entretenimento. Foram 10 gols durante 90 minutos – empate por 5 a 5 – e a vitória dos Reds nos pênaltis, por 5 a 4, depois de consumar uma bela reação aos 49 do segundo tempo. Origi foi um dos heróis dos donos da casa, enquanto o brasileiro Gabriel Martinelli brilhou do outro lado. O time de Jürgen Klopp está nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.





Gabriel Martinelli saiu derrotado, mas certamente ganhou uma noite para não esquecer com os dois gols marcados em Anfield ainda no primeiro tempo. O brasileiro foi oportunista e chegou aos sete gols em sete jogos na temporada - com a incrível média de um gol a cada 62 minutos. Além disso, também converteu a sua penalidade. Unai Emery já pode pensar em dar uma oportunidade nos jogos principais.





Impossível resumir tudo o que aconteceu por aqui, mas o que pode ser dito é que o Arsenal desperdiçou duas vantagens de dois gols na partida e ainda sofreu o empate nos acréscimos. Num confronto de reservas, os Gunners mostraram força fora de casa, mas no fim o gosto foi de melancolia por mais uma eliminação. Marcaram Mustafi (contra), Chamberlain (lei do ex) e Origi (duas vezes) para os donos da casa; e Martinelli (dois), Torreira, Maitland-Niles e Willock para os visitantes. Nos pênaltis, apenas Ceballos desperdiçou (Kelleher defendeu), e o jovem Curtis Jones fechou a disputa.





Praticamente não utilizado na temporada (apenas dois jogos até hoje), Özil recebeu uma chance como titular e não decepcionou. Ele participou do gol de Torreira e deu uma linda assistência de letra para Maitland-Niles, mas acabou substituído logo depois. O talento está ali, agora o torcedor do Arsenal se pergunta se também há vontade.





Um sorteio nesta quinta-feira vai definir os confrontos da próxima fase, também em jogo único. Estão classificados: Liverpool, Leicester, Colchester (4ª Divisão), Everton, Manchester City, Oxford (3ª Divisão), Aston Villa e Manchester United. Os Reds não ganham o torneio desde a temporada 2011/12.





Curtis Jones, 18 anos, fez o seu primeiro jogo nos profissionais em Anfield e teve a responsabilidade de encerrar as cobranças de pênaltis. Fez o gol da classificação e, claro, recebeu o afago dos companheiros na sequência.





Houve um outro clássico no mesmo horário, mas em Londres. E o Manchester United, que pôs a campo o que tinha de melhor, venceu o mistão do Chelsea, por 2 a 1. O destaque da noite é para o golaço de falta de Rashford, numa cobrança que fez duas curvas e enganou Caballero. O camisa 10 dos Diabos Vermelhos já havia anotado o primeiro, de pênalti, enquanto Batshuayi chegou a empatar no Stamford Bridge.





Globo Esporte