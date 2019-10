Em noite inspirada de Devin Booker, Suns vencem Clippers por 130 a 122

Com 100% de aproveitamento, o Los Angeles Clippers visitou o Phoenix Suns e sofreu sua primeira derrota na temporada. O time da casa abriu vantagem logo no primeiro quarto e, depois de perder o segundo, voltou a dominar os dois últimos para garantir sua segunda vitória depois de ter derrotado os Kings na estreia. O placar final marcou 130 a 122.





O destaque dos Suns foi Devin Booker, que marcou 30 pontos e deu oito assistências. Kelly Oubre Jr. (20 pontos, cinco rebotes e uma assistência), Frank Kaminsky (18 pontos, oito rebotes e cinco assistências), e Dario Šarić (15 pontos, dez rebotes e três assistências) também se destacaram. Pelo Clippers, Montrezl Harrell foi o maior pontuador, com 28 pontos. Kawhi Leonard (27 pontos, oito rebotes e nove assistências) e Lou Williams (23 pontos, dois rebotes e duas assistências) também mandaram bem.





A expectativa era por um jogo de placar alto e ela foi atendida. Sem Ricky Rubio e DeAndre Ayton, dois de seus principais jogadores, os Suns impuseram-se no início, e a defesa dos Clippers não conseguiu segurar o ataque inspirado do adversário, que fez 26 a 22 no primeiro quarto.





No segundo quarto, os visitantes se recuperaram e igualaram a diferença de quatro pontos ao vencerem por 33 a 29. Os Clippers apostaram em Kawhi e Harrell para crescerem na partida.





Mas a noite de Devin Booker foi superior a dos adversários, e os Suns tomaram a frente no terceiro quarto, que terminou 36 a 30 para os donos da casa. No último quarto, os Clippers tentaram pressionar, o jogo foi mais disputado, mas os Suns fizeram valer a superioridade em quadra e fecharam com vitória por 39 a 37.

Cavs 110 x 99 Pacers

Em Cleveland, os Cavaliers derrotaram os Pacers por 110 a 99 mesmo perdendo três quartos. O resultado do time da casa no segundo quarto, 39 a 20, foi fundamental para garantir a vitória. Malcolm Brogdon, dos Pacers, foi o maior pontuador do jogo, com 30 pontos. Pelo Cavs, Tristan Thompson anotou 25 pontos e foi o destaque.

Spurs 124 x 122 Wizards

Em confronto disputado ponto a ponto, os Spurs bateram os Wizards por 124 a 122. O time da casa venceu o primeiro e terceiro quartos e perdeu o segundo. O último terminou empatado. LaMarcus Aldridge, dos Spurs, foi o maior pontuador, com 27 pontos. No Wizards, o destaque foi Bradley Beal, que anotou 25 pontos.

Jazz 113 x 81 Kings

Em casa, o Jazz venceu sem sustos os Kings por 113 a 81. Destaque para o segundo quarto do time de Utah, que fez 31 a 16. Com 26 pontos, Bojan Bogdanović foi o cestinha da partida. O Sacramento Kings teve um desempenho ofensivo muito abaixo, e Dewayne Dedmon foi o maior pontuador, com apenas 11 pontos.





Globo Esporte