Em sua primeira competição no Brasil, Isadora Williams é campeã brasileira de patinação artística

Nascida nos Estados Unidos, a patinadora Isadora Williams tem cidadania brasileira por conta de sua mãe e, aos 23 anos, teve neste domingo a primeira oportunidade de competir no Brasil. Foi no Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo 2019. A jovem, que já participou de duas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno, encantou o público e foi a campeã da categoria sênior.





Com 138,46 pontos, Isadora superou Deborah Vale Bell, campeã da edição passada, que somou 110,96 pontos. O torneio teve, ao todo, a presença de 36 atletas e aconteceu em Canoas, no Rio Grande do Sul.





- Estou muito feliz por competir pela primeira vez aqui no Brasil. Gostei muito de estar com as outras patinadoras do meu país e foi uma honra apresentar meu programa aqui. O público foi espetacular e mostrou a força do nosso esporte no país - concluiu.





Globo Esporte