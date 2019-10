Envolvido em acidente fatal de Hubert, Correa tem operação de 17 horas e agradece por apoio

Trinta e quatro dias depois do forte acidente em Spa-Francorchamps pela Fórmula 2, Juan Manuel Correa finalmente deu suas primeiras declarações. Envolvido na colisão que levou à morte o francês Anthoine Hubert, o piloto americano foi submetido a uma bem-sucedida cirurgia de 17 horas para reabilitação das pernas, principalmente a direita, e, já consciente, agradeceu aos fãs e comunidade do automobilismo pelo apoio.





- Entendo meu futuro com relação à recuperação das minhas pernas, especificamente minha perna direita ainda é bastante incerta, e que minha reabilitação física será extremamente longa e complicada. Ainda estou processando tudo o que tem e está acontecendo. Quero agradecer a cada pessoa que, de um jeito ou de outro, me mostrou seu apoio. Sinto-me grato pelo imenso número de mensagens afetuosas e afetuosas que recebi. Obrigado a todos do fundo do meu coração, e saibam que seu encorajamento e positividade fizeram a diferença - disse o americano.





O boletim médico destacou o sucesso da operação, e que o momento mais crítico para Correa já passou. O piloto passará por novo procedimento cirúrgico daqui a duas semanas:





"Os dias após a cirurgia foram estressantes, embora tenham sido um sucesso na sala de cirurgia, as próximas 48-72 horas tenham sido críticas no resultado final do procedimento de cirurgia. Agora, quinta-feira e mais de 72 horas depois, os médicos estão confiantes em um procedimento bem-sucedido enquanto ainda estão sob observação cuidadosa. No procedimento, os médicos foram forçados a remover mais material ósseo do que o previsto e resolver vários problemas dos vasos sanguíneos, mas afirmam que o principal objetivo da cirurgia foi alcançado."





Depois da batida, o piloto de 20 anos teve ameaça de amputação da perna direita, mas os médicos a salvaram. Depois, houve complicações pulmonares que obrigaram os médicos a colocarem Correa em coma induzido. Tão logo o americano teve sua condição estabilizada, foi realizada a cirurgia nas pernas.





Em sua temporada de estreia pela Fórmula 2, o americano alcançou dois pódios, com dois segundos lugares, em Baku e Paul Ricard.





Globo Esporte