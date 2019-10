Equipe masculina de ginástica artística garante vaga para Tóquio 2020

(Foto: Ricardo Bufolin/PanamericaPress/CBG)









A equipe masculina de ginástica artística carimbou a vaga para a disputa por equipes nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. Os atletas se apresentaram no domingo (6) na disputa do mundial em Stuttgart, na Alemanha, a aguardavam as outras apresentações para saber se garantiria a vaga.

Depois de sustos com quedas na barra fixa logo no início, Arthur Zanetti, Arthur Nory, Caio Souza, Francisco Barretto e Lucas Bitencourt se recuperaram bem e somaram 247,236 pontos para deixar o Brasil na terceira posição ao fim do primeiro dia, atrás de Rússia (259,928) e da sensação Taiwan (250,093). As potências China (258,354), Japão (258,026) e Estados Unidos (250,359) foram as únicas equipes a superaram o Brasil nesta segunda-feira. Ficaram para trás Canadá, Bélgica, Austrália e Finlândia.





Ainda restam algumas apresentações mas, na pior das hipóteses, o Brasil pode ficar na 12ª colocação, a última que classifica para Tóquio.





No Mundial de Stuttgart, o Brasil também está perto de confirmar três vagas nas finais individuais masculinas. Arthur Zanetti permanece na segunda posição das argolas. Arthur Nory caiu apenas um posto na barra fixa, e é o terceiro colocado. Caio Souza é o 14º do individual geral, mas sobe para o 12º posto na briga pelas 24 vagas da final, porque há um limite de dois ginastas por país - Rússia e China superaram essa cota.





Entre as mulheres, Flávia Saraiva avançou a três finais no Mundial: individual geral, trave e solo.





Com informações do Globo Esporte