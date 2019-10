Ex-judoca olímpico, Mario Sabino morre após desentendimento com colega da PM

O ex-judoca olímpico e cabo da PM Mario Sabino Jr faleceu na noite de sexta-feira na cidade paulista de Bauru após desentendimento com um colega militar. Segundo informações preliminares, Sabino teria sido assassinado pelo sargento Agnaldo Rodrigues (do Centro de Operações da Polícia Militar, Copom), que se suicidou em seguida. Os corpos foram encontrados por uma viatura da PM, e o local foi periciado, dando início às investigações.





Bauruense, Sabino tinha 47 anos e disputou as Olimpíadas de 2000 (Sydney, Austrália) e 2004 (Atenas, Grécia) na categoria meio-pesado. Foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 (Santo Domingo, na República Dominicana) e bronze do Mundial de Osaka (Japão) no mesmo ano. No currículo, também o bicampeonato pan-americano de masters. Além de policial, Sabino atuava como assistente técnico da seleção feminina.





Consternado com a morte do antigo companheiro de delegação olímpica (estiveram juntos nas equipes que disputaram os Jogos de 2000 e 2004), o apresentador Flavio Canto (bronze em Atenas na categoria até 81kg) postou em suas redes sociais uma mensagem em homenagem a Sabino.





- Sem palavras ainda. Nosso amigo de tantas lutas partir desse jeito...





Homenagens nas redes





Além de Flávio Canto, outros atletas se manifestaram através das redes sociais lamentando a morte do ex-judoca. A ex-nadadora Joanna Maranhão falou sobre a relação do marido, o judoca Luciano Corrêa.





"Tive a chance de conhecer Mário Sabino através de Lu que sempre me falou muito bem dele. Foram adversários por anos e se tornaram amigos. Ele era realmente tudo que as pessoas sempre diziam. Uma pessoa doce, vai fazer muita falta!", escreveu Maranhão.





Willian Lima, que foi campeão mundial júnior e teve Mário Sabino como treinador, também homenageou o ex-judoca em seu twitter.





A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) divulgou nota oficial lamentando a morte de Sabino e declarando que fará um minuto de silêncio na abertura da CBI (Seletiva Nacional Sub-18).





"A Confederação Brasileira de Judô expressa seu mais profundo pesar e consternação pela perda repentina e trágica de um judoca, amigo e professor. Mario Sabino Júnior será lembrado para sempre e com carinho por toda a família do judô brasileiro", diz a nota oficial.





