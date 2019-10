Fifa divulga quase 30 mil ingressos vendidos para o Mundial: compras do Brasil são a terceira maior

A Fifa divulgou na manhã desta quinta-feira que foram vendidos todos os 27.896 ingressos disponibilizados para a pré-venda de uma patrocinadora do Mundial de Clubes. Deste número, 60% foram comprados por torcedores do Catar, 14% pelo Reino Unido - de onde vem o Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões - e 4% oriundo do Brasil.





Esse número não reflete, naturalmente, a totalidade de ingressos colocados à disposição para todo o torneio. Mesmo com torcedores da América do Sul e Ásia aguardando os vencedores das competições continentais para saber quem estará no Catar entre os dias 11 e 21 de dezembro, a Fifa tinha aberto para a pré-venda de uma de suas patrocinadoras. Novos ingressos estarão disponíveis a partir do dia 14 de novembro, ainda sem a definição dos representantes dos dois continentes.





Mais para frente, quem quiser comprar ingressos para as partidas precisará acessar o site da Fifa. Os preços variam entre R$ 27,60 e R$ 441,54. Confira todos os preços na tabela abaixo.





