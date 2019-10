Filipinho avança, impede título de Medina em Peniche e adia decisão do Mundial de Surfe para o Havaí

A torcida portuguesa não vai mais poder comemorar o título do Circuito Mundial 2019 nas areias de Peniche. Filipe Toledo derrotou o australiano Wade Carmichael (14.60 x 9.27) e avançou às quartas de final na manhã deste domingo. Com isso, Gabriel Medina não tem mais chances de conquistar o tricampeonato mundial de forma antecipada, e a decisão acontecerá em Pipeline, no Havaí, em dezembro.





O mar pequeno não ajudou nada no desempenho dos surfistas neste domingo. Vice-líder no ranking da WSL, atrás apenas de Medina, Filipinho teve dificuldades no início da bateria, não conseguindo completar as ondas. Se o brasileiro sofreu, Carmichael teve ainda mais problemas. Nos primeiros 10 minutos da bateria, notas muito baixas. Mas Filipinho conseguiu um 7.17, usando todos os recursos e aproveitando a onda do início ao fim. Tomou a liderança e não saiu mais. O australiano ainda conseguiu uma nota 5.17, mas o brasileiro respondeu com um 6 e depois com um 7.43 para fechar em 14.60 contra 9.27.





Gabriel Medina entrou na água na quinta bateria das oitavas de final. O adversário foi Caio Ibelli. O bicampeão mundial dominava com larga vantagem, até que na reta final da bateria foi punido por uma interferência e perdeu umas das notas, ficando apenas com uma onda, um 8.17. Ibelli se aproveitou, já tinha 5.40, trocou o 1.77 que tinha por um 3.10 na última onda. Somou 8.50 e ficou com a vaga nas quartas. Medina para nas oitavas em Peniche.





Corrida olímpica





Os dois melhores surfistas de cada país, que terminarem no top 10, garantem vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Pelo Brasil, Medina, Filipinho e Ítalo Ferreira fazem a disputa interna. Um dos três vai ficar fora.





Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb foi a primeira a garantir a vaga olímpica do Brasil. Gaúcha criada no Havaí, ela avançou às quartas de final em Peniche e confirmou presença em Tóquio. Silvana Lima corre atrás da segunda vaga do país.





Resultados das oitavas de final





1- Jordy Smith (AFS) 10.84 x 3.76 Griffin Colapinto (EUA)

2- Kolohe Andino (EUA) 14.84 x 11.57 Michael Rodrigues (BRA)

3- Filipe Toledo (BRA) 14.60 x 9.27 Wade Carmichael (AUS)

4- Kanoa Igarashi (JAP) 10.53 x 9.10 Kelly Slater (EUA)

5- Gabriel Medina (BRA) 8.17 x 8.50 Caio Ibelli (BRA)

6- Peterson Crisanto (BRA) 14.34 x 12.46 Jesse Mendes (BRA)

7- Italo Ferreira (BRA) x Conner Coffin (EUA)

8- Jack Freestone (AUS) x Soli Bailey (AUS)





Baterias das quartas de final





1 - Jordy Smith (AFS) x Kolohe Andino (EUA)

2 - Filipe Toledo (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP)

3 - Caio Ibelli (BRA) x Peterson Crisanto (BRA)

4 - a definir x a definir





